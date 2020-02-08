Кишинев избавят от незаконных построек: что появится вместо них

У столичных преторов есть неделя, чтобы ускорить процесс инвентаризации всех незаконно установленных гаражей для их последующего демонтажа.

КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. Примар (мэр) Кишинева Ион Чебан считает, что молдавская столица должна выглядеть по-другому, поэтому город избавят от незаконных построек.

"У преторов есть неделя, чтобы ускорить процесс инвентаризации всех незаконно установленных в каждом из столичных секторов гаражей для их демонтажа и вывоза. Освободившееся место предложим использовать под парковки", - написал Чебан в Facebook.

Кроме того, планируется провести инвентаризацию пристроек, которые в обход положений действующих нормативных актов появились во дворах жилых домов.

"Прошу граждан отнестись с пониманием и сотрудничать с властями. Мы действуем в соответствии с законодательством. Город должен выглядеть по-другому, и это то, что мы собираемся сделать", - заключил Чебан.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK