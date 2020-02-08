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Кишинев избавят от незаконных построек: что появится вместо них

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200208/29130033/chisinau-izbavyat-ot-nezakonnykh-postroek-chto-poyavitsya-vmesto-nikh.html

У столичных преторов есть неделя, чтобы ускорить процесс инвентаризации всех незаконно установленных гаражей для их последующего демонтажа.

КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. Примар (мэр) Кишинева Ион Чебан считает, что молдавская столица должна выглядеть по-другому, поэтому город избавят от незаконных построек.

"У преторов есть неделя, чтобы ускорить процесс инвентаризации всех незаконно установленных в каждом из столичных секторов гаражей для их демонтажа и вывоза. Освободившееся место предложим использовать под парковки", - написал Чебан в Facebook.

Кроме того, планируется провести инвентаризацию пристроек, которые в обход положений действующих нормативных актов появились во дворах жилых домов.

"Прошу граждан отнестись с пониманием и сотрудничать с властями. Мы действуем в соответствии с законодательством. Город должен выглядеть по-другому, и это то, что мы собираемся сделать", - заключил Чебан.

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