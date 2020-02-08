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Самые старые винодельческие подвалы Молдовы в селе Леонтя

Тайны молдавской столицы: насколько изучен подземный Кишинев

© Sputnik /
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200208/29130272/tayny-moldavskoy-stolitsy-naskolko-izuchen-podzemnyy-chisinau.html

Связаны ли столичные катакомбы между собой, и можно ли по ним проехать из одного конца города в другой, рассказал глава Агентства по инспектированию и реставрации памятников.

КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. Кишиневские катакомбы недостаточно изучены, заявил Sputnik Молдова директор Агентства по инспектированию и реставрации памятников Ион Штефэницэ.

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"Начал интересоваться этой темой c 2010 года, когда до меня дошли городские легенды о кишиневских катакомбах, что можно на машине ездить по подземному Кишиневу. До сих пор я успел обойти более 90 погребов. На самом деле убедился, что подземный Кишинев существует", - сказал эксперт.

Однако то, что катакомбы связаны, и по ним можно проехать из одного конца города в другой - всего лишь миф.

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"То, что катакомбы связаны, и мы можем зайти в них под музеем А.С. Пушкина и выйти возле церкви "Константина и Елены", эта информация не соответствует реальности. Но я бы сказал, что сейчас Кишинев - единственный город в регионе, где наблюдается большое скопление погребов", - отметил эксперт.

По его словам, большинство подвалов – речь порядка о 80% - находится в плачевном состоянии.

"Они полны мусора и не используются горожанами. Но я считаю, что это серьезный потенциал для развития нашего города с туристической точки зрения. Мы можем использовать эти погреба как мини-рестораны, винотеки, ателье", - добавил Штефэницэ.

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