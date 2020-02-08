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Невидимый убийца: сколько человек в Молдове погибает по этой причине

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200208/29131043/nevidimyy-ubiytsa-skolko-chelovek-moldova-pogibaet-po-etoy-prichine.html

Длительное воздействие угарного газа приводит к быстрому ухудшению состояния человека и серьезному отравлению.

КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. Ежегодно в Молдове от отравления угарным газом погибают порядка 12 человек, а несколько сотен попадают в больницу. Такие данные приводит Национальное агентство общественного здоровья страны.

"За 2019 год зарегистрировали 300 случаев отравления угарным газом, в том числе 125 - у детей", - отметили в ведомстве.

Угарный газ – крайне токсичное вещество без цвета, запаха и вкуса. Он менее плотный, чем воздух из-за неполного окисления углеродсодержащих соединений в процессе горения.

Газовая плита
© CC0 / Pixabay / piviso
В Бендерах угарным газом отравилась вся семья

Риск отравления угарным газом наиболее вероятен при утечке, при несвоевременно закрытых печных заслонках, при неисправных нагревательных элементах (печи, камины, газовые плиты). А также при непрерывной работе подобных устройств более двух часов без проветривания помещений.

Длительное воздействие угарного газа приводит к быстрому ухудшению состояния человека и серьезному отравлению.

Симптомы отравления:

  1. Не очень длительное воздействие: головные боли, головокружение;
  2. Средняя продолжительность воздействия: постоянные головные боли, головокружение, сонливость, рвота, учащенный пульс, замедленная реакция, пониженная концентрации внимания;
  3. Длительное воздействие: конвульсии, кома, смерть.

Специалисты призывают с большим вниманием использовать печи, периодически проверять отопительные приборы. Рекомендуется также установить датчики газа.

Если человек все-таки отравился:

  • первое, что нужно сделать, - вытащить пострадавшего из помещения, в котором накопился угарный газ;
  • проветрить помещение;
  • обратиться в "Единую службу спасения 112";
  • сделать искусственное дыхание пострадавшему.

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