Невидимый убийца: сколько человек в Молдове погибает по этой причине

КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. Ежегодно в Молдове от отравления угарным газом погибают порядка 12 человек, а несколько сотен попадают в больницу. Такие данные приводит Национальное агентство общественного здоровья страны.
"За 2019 год зарегистрировали 300 случаев отравления угарным газом, в том числе 125 - у детей", - отметили в ведомстве.
Угарный газ – крайне токсичное вещество без цвета, запаха и вкуса. Он менее плотный, чем воздух из-за неполного окисления углеродсодержащих соединений в процессе горения.
Риск отравления угарным газом наиболее вероятен при утечке, при несвоевременно закрытых печных заслонках, при неисправных нагревательных элементах (печи, камины, газовые плиты). А также при непрерывной работе подобных устройств более двух часов без проветривания помещений.
Длительное воздействие угарного газа приводит к быстрому ухудшению состояния человека и серьезному отравлению.
Симптомы отравления:
- Не очень длительное воздействие: головные боли, головокружение;
- Средняя продолжительность воздействия: постоянные головные боли, головокружение, сонливость, рвота, учащенный пульс, замедленная реакция, пониженная концентрации внимания;
- Длительное воздействие: конвульсии, кома, смерть.
Специалисты призывают с большим вниманием использовать печи, периодически проверять отопительные приборы. Рекомендуется также установить датчики газа.
Если человек все-таки отравился:
- первое, что нужно сделать, - вытащить пострадавшего из помещения, в котором накопился угарный газ;
- проветрить помещение;
- обратиться в "Единую службу спасения 112";
- сделать искусственное дыхание пострадавшему.
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