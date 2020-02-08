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Глава МИДЕИ и посол Китая в Молдове обсудили ситуацию с коронавирусом

© AP Photo / Ahn Young-joon
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200208/29131685/glava-maie-posol-china-moldova-obsudili-situatsiyu-s-koronavirusom.html

Меры по предотвращению и контролю за распространением коронавируса, а также развитие политического диалога и сотрудничество в рамках международных организаций обсудили в Кишиневе министр иностранных дел Молдовы и глава китайской дипмиссии в республике.

КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокой обсудил с послом Китая в республике Чжаном Инхуном (Zhang Yinghong) нынешнюю ситуацию с коронавирусом нового типа, вспышка которого зарегистрирована в провинции Хубэй.

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"Стороны обменялись мнениями о нынешнем положении эпидемии коронавируса. Китайский дипломат подчеркнул, что Пекин предпринимает серию жестких мер по контролю и предотвращению эпидемии как в Китае, так на международном уровне", - сообщили в молдавском министерстве.

Чокой выразил поддержку и солидарность всему китайскому народу.

Пассажиры в защитных масках.
© AP Photo / Kin Cheung
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В беседе стороны также выразили взаимный интерес в продвижении политического диалога между Молдовой и Китаем, в дополнении двусторонней правовой базы, а также в активизации сотрудничества в рамках международных организаций.

Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Более 190 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

В Молдове не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом нового типа.

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Министерство здравоохранения, труда и соцзащиты призывает население соблюдать правила гигиены и рекомендации ВОЗ:

  • Избегать тесного контакта с лицами, болеющими ОРВИ;
  • Чаще мыть руки, особенно, после прямого контакта с больными людьми или в местах, где они находятся;
  • Избегать поездок на фермы и контактов с дикими животными;
  • Гражданам с признаками острой респираторной инфекции следует соблюдать этикет – во время кашля и чихания необходимо выдерживать дистанцию, прикрывать рот, а также чаще мыть руки.

При появлении симптомов респираторной болезни до, во время или после поездки рекомендуется обратиться за медицинской помощью и проинформировать врачей о путешествии.

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