Сколько молдаван с высшим образованием не могут трудоустроиться

Тысячи выпускников молдавских вузов становятся безработными сразу после получения диплома о высшем образовании. Некоторые понимают, что больше не хотят работать по специальности, а другие сталкиваются с тем, что их профессия не востребована на рынке.

КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Диплом о высшем образовании в Молдове не гарантирует дальнейшее трудоустройство. Согласно данным Национального бюро статистики, в 2018 году в республике насчитывалось 9 тысяч 700 безработных граждан с высшим образованием.

Самая драматичная ситуация отмечена в 2010 году. Тогда в Молдове было в два раза больше безработных, чем в 2018-м, то есть свыше 18 тысяч 300 человек.

Как изменялся уровень безработицы лиц с высшим образованием

Данные о трудоустройстве лиц с высшим образованием начали собирать с 2000 года, поэтому нельзя проанализировать ситуацию до начала нулевых.

Более того, на рынке большим спросом пользуются квалифицированные мастера и рабочие нежели выпускники вузов. Статистика показывает, что в 2018 году в Молдове работали свыше 161 тысячи граждан со средним образованием и более 287 тысяч человек с профессиональным образованием.

Многие молодые люди в республике не трудоустроены. Согласно данным Национального агентства занятости населения, в настоящее время в стране зарегистрировано порядка восьми тысяч вакансий, из которых три тысячи -в Кишиневе.

Это происходит, в том числе, и потому, что молдавская школа не учитывает требования на рынке труда.

Что делает правительство, чтобы сократить уровень безработицы

Начиная с 2018 года, молдавские экономические агенты, которые создают новые рабочие места, получают от государства по 40 тысяч леев за каждого нанятого сотрудника.

В список критериев приемлемости предоставления субсидии входит увеличение числа работников не менее, чем на 100 человек, средняя месячная заработная плата на предприятии для работающих не должна быть менее 75% от суммы среднемесячной заработной платы по экономике, у предпринимателя не должно быть задолженности по уплате налогов и сборов в национальный публичный бюджет.

Согласно решению правительства, внедрение механизма по поддержке процесса создания рабочих мест способствует стимулированию инвестиций и экономическому росту, повышению уровня занятости, увеличению платежей в консолидированный бюджет и снижению уклонения от уплаты налогов.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK