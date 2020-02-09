ЖД-авария в Молдове: в каком состоянии пассажиры поезда Санкт-Петербург-Кишинев

Подробности железнодорожной аварии, которая произошла утром в воскресенье, когда на переезде столкнулись легковой автомобиль и пассажирский поезд.

КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Прибытие пассажирского поезда Санкт-Петербург - Кишинев, который в Страшенском районе сбил автомобиль на переезде, ожидают в молдавской столице к 11.00 по местному времени. Об этом Sputnik заявили в справочной Кишиневского железнодорожного вокзала.

"Поезд еще не выехал из Страшен. Ожидаем состав к 11.00 по Кишиневу. Только локомотив пострадал", - отметили в справочной.

Как заявилапресс-секретарь Инспектората полиции Страшен Силвия Ветку, в результате аварии пассажиры поезда не пострадали. "Состав задержали ненадолго", - отметила собеседница.

Серьезная авария произошла на железнодорожном переезде в Страшенском районе - столкнулись поезд и легковой автомобиль Nissan. Инцидент произошел близ села Татарешты примерно в 08.34 утра. Погиб водитель легковушки - 65-летний мужчина. Пострадал 64-летний пассажир машины. Его доставили в районную больницу.

"Авария произошла по причине несоблюдения правил дорожного движения на железнодорожном переезде без шлагбаума", - сказала Ветку.

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