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Супермаркет

Какие изменения ждут покупателей в супермакетах: о чем предупреждают власти

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
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Глава республики считает, что нужно покупать отечественные товары, поддерживая молдавских производителей.

КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон рассказал о том, как государство намерено поддерживать отечественных производителей.

В своем еженедельном видеообращении "Президент отвечает" глава республики сообщил, что на этой неделе инициированы законодательные поправки для продвижения отечественных товаров.

"К примеру, правительство на этой неделе вернуло в парламент на рассмотрение Закон о внутренней торговле. Он предполагает, что 50% товаров должно быть отечественного производства. Говорю о продукции, которая продается в магазинах и супермаркетах", - сказал Додон.

По словам президента, этот закон вернули в парламент в интересах отечественных производителей после того, как документ отозвал теперь уже бывший министр экономики из правительства Майи Санду.

"Почему? Потому что в интересах больших торговых сетей было не допустить молдавские товары на полки. Это иностранные сети с зарубежными товарами. Им это выгодно, так как сеть налажена", - отметил президент.

По словам главы государства, он говорил с местными производителями, которые утверждают, что отечественным товарам трудно попасть в супермаркеты. К примеру, как рассказал Додон, производителей просят снизить цену на 20-30%, чтобы принять товары на полки. "И нужно еще платить комиссию. Мы будем все это регулировать с помощью закона", - добавил президент.

Выставка сделано в Молдове - поддержка для отечественных производителей
© Sputnik / Vladimir Polusatov
Поддержка молдавсих производителей: что им обещали на главном смотре года
Кроме того, сообщил Додон, власти хотят вернуться к прежней практике, которую отменили проевропейские альянсы последних десяти лет.

"В процессе госзакупок, когда государство покупает товары за свой счет, отечественные производители должны иметь ценовое преимущество, дополнительную мотивацию. То есть, если государство покупает у отечественного производителя, он пользуется преимуществом, если он продает товары молдавского производства. Этот закон будет в ближайшее время", - сказал Додон.

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