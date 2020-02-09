Какие изменения ждут покупателей в супермакетах: о чем предупреждают власти

КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон рассказал о том, как государство намерено поддерживать отечественных производителей.
В своем еженедельном видеообращении "Президент отвечает" глава республики сообщил, что на этой неделе инициированы законодательные поправки для продвижения отечественных товаров.
"К примеру, правительство на этой неделе вернуло в парламент на рассмотрение Закон о внутренней торговле. Он предполагает, что 50% товаров должно быть отечественного производства. Говорю о продукции, которая продается в магазинах и супермаркетах", - сказал Додон.
По словам президента, этот закон вернули в парламент в интересах отечественных производителей после того, как документ отозвал теперь уже бывший министр экономики из правительства Майи Санду.
"Почему? Потому что в интересах больших торговых сетей было не допустить молдавские товары на полки. Это иностранные сети с зарубежными товарами. Им это выгодно, так как сеть налажена", - отметил президент.
По словам главы государства, он говорил с местными производителями, которые утверждают, что отечественным товарам трудно попасть в супермаркеты. К примеру, как рассказал Додон, производителей просят снизить цену на 20-30%, чтобы принять товары на полки. "И нужно еще платить комиссию. Мы будем все это регулировать с помощью закона", - добавил президент.
"В процессе госзакупок, когда государство покупает товары за свой счет, отечественные производители должны иметь ценовое преимущество, дополнительную мотивацию. То есть, если государство покупает у отечественного производителя, он пользуется преимуществом, если он продает товары молдавского производства. Этот закон будет в ближайшее время", - сказал Додон.
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