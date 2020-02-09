Air Moldova сообщила об отмене ряда авиарейсов: в чем причина

Авиаперевозчик принес извинения и призвал пассажиров следить за изменениями в расписании полетов на сайтах аэропорта и авиакомпании.

КИШИНЕВ, 9 фев - Sputnik. Национальный авиаперевозчик Air Moldova в воскресенье сообщил об отмене рейсов из Кишинева в Лондон и обратно.

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"Сегодня, 9 февраля, авиакомпания Air Moldova сообщает об отмене рейсов 9U 833/9U 834 Кишинев-Лондон-Кишинев по причине метеоусловий аэропорта Станстед. Просим следить за изменениями в расписании полетов на сайтах www.airport.md и www.airmoldova.md", - сказано на странице авиакомпании в Facebook.

Авиаперевозчик принес пассажирам извинения за доставленные неудобства.

"Air Moldova заверяет, что безопасность полетов является главным приоритетом авиакомпании", - отмечено в сообщении.

Согласно данным онлайн-табло Международного аэропорта Кишинева, задерживается и вылет рейса 5F 711 авиакомпании Fly One в Дублин. Вместо 10.50 самолет отправится из молдавской столицы в 00.40.

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