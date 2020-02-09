13:26 09 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.17
  • USD17.43
  • RUB0.28
  • RON4.02
  • UAH0.71
Поиск
Аэропорт

Air Moldova сообщила об отмене ряда авиарейсов: в чем причина

© CC0 / Pixabay / JESHOOTScom
Общество
Получить короткую ссылку
192 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2747/21/27472120.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200209/29137006/air-moldova-soobschila-ob-otmene-ryada-reysov-v-chem-prichina.html

Авиаперевозчик принес извинения и призвал пассажиров следить за изменениями в расписании полетов на сайтах аэропорта и авиакомпании.

КИШИНЕВ, 9 фев - Sputnik. Национальный авиаперевозчик Air Moldova в воскресенье сообщил об отмене рейсов из Кишинева в Лондон и обратно.

Важно знать: пароли от Wi-Fi во всех аэропортах мира>>>

"Сегодня, 9 февраля, авиакомпания Air Moldova сообщает об отмене рейсов 9U 833/9U 834 Кишинев-Лондон-Кишинев по причине метеоусловий аэропорта Станстед. Просим следить за изменениями в расписании полетов на сайтах www.airport.md и www.airmoldova.md", - сказано на странице авиакомпании в Facebook.

Международный аэропорт Кишинева
© Sputnik / Miroslav Rotari
Знай свои права: что делать пассажирам при задержке и отмене авиарейса
Авиаперевозчик принес пассажирам извинения за доставленные неудобства.

"Air Moldova заверяет, что безопасность полетов является главным приоритетом авиакомпании", - отмечено в сообщении.

Согласно данным онлайн-табло Международного аэропорта Кишинева, задерживается и вылет рейса 5F 711 авиакомпании Fly One в Дублин. Вместо 10.50 самолет отправится из молдавской столицы в 00.40.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Старуш: так можно получить компенсацию, если авиарейс задерживается


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время хоккейного матча в спорткомплексе Галактика в Сочи
Путин и Лукашенко сыграли в хоккей в Сочи - фото
США хотят выдавить Роснефть из Венесуэлы
США хотят выдавить "Роснефть" из Венесуэлы: какую цель преследуют Штаты
Онлайн карта распространения коронавируса
Карта распространения коронавируса 2019-nCoV - смотрите онлайн

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться