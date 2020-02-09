Пассажирский поезд, который утром попал в аварию, прибыл в Кишинев

Серьезная авария произошла на железнодорожном переезде в Страшенском районе - столкнулись поезд Санкт-Петербург - Кишинев и автомобиль - в результате погиб водитель легковушки, пострадал пассажир машины.

КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Пассажирский поезд Санкт-Петербург - Кишинев, который в Страшенском районе сбил автомобиль на переезде, прибыл в молдавскую столицу в 11.20 по местному времени. Об этом Sputnik сообщили в справочной Кишиневского железнодорожного вокзала.

Как заявила ранее Sputnik пресс-секретарь Инспектората полиции Страшен Силвия Ветку, в результате аварии пассажиры поезда не пострадали. "Состав задержали ненадолго", - отметила собеседница.

Серьезная авария произошла на железнодорожном переезде в Страшенском районе - столкнулись поезд и легковой автомобиль Nissan. Инцидент произошел близ села Татарешты примерно в 08.34 утра. Погиб водитель легковушки - 65-летний мужчина. Пострадал 64-летний пассажир машины. Его доставили в районную больницу.

"Авария произошла по причине несоблюдения правил дорожного движения на железнодорожном переезде без шлагбаума", - сказала Ветку.

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