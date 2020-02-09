Как люди в Молдове живут без водопровода: что предлагает правительство

Проблема обеспечения водой ряда населенных пунктов Молдовы - на контроле правительства республики: в кабмине рассказали, когда этот вопрос решится.

КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. В это сложно, но нужно поверить, - ряд населенных пунктов в долине реки Прут испытывает трудности с обеспечением питьевой водой. Ситуацию под контроль взял молдавский премьер Ион Кику.

Глава правительства посетил село Обилены, Хынчештского района. Представитель компании, которая занимается строительством водопровода, доложил премьеру о текущем состоянии дел, мощности насосной станции, графике и ходе работ. Он заверил, что уже в мае станция водозабора будет работать.

Стоимость строительства водопровода и прилегающих сетей может вырасти до 40 миллионов леев. На данный момент в проект включены 11 населенных пунктов, обеспечение которых водой лишь на 30% будет задействовать возможности насосной станции.

Премьер поручил ответственными лицам лицам принять срочные меры по расширению проекта в населенных пунктах Хынчешсткого, Леовского и Ниспоренского районов.

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"Было бы стыдно иметь такое ядро и инфраструктуру, которые уже построены, и не использовать их по максимуму. Проблема водоснабжения населенных пунктов в долине реки Прут актуальна. На практике в колодцах нет воды, а уровень реки Прут резко упал. Проект необходимо срочно распространить на другие населенные пункты, тем более что станция способна обеспечить водой 50 тысяч человек", - сказал Кику.

По его словам, необходимые для завершения работ деньги планируется выделить из Национального экологического фонда, а также из средств Агентства регионального развития.

Кику пообещал приехать с инспекцией в марте, чтобы посмотреть ход работ.

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