Опасный смартфон: какие риски скрывают гаджеты

КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Смартфон - это не просто телефон, а полноценный атрибут жизни современного человека. Гаджет заменяет сразу несколько устройств - компьютер, телефон, будильник, радио, планшет и даже пульт от телевизора. Эдакая волшебная палочка. Впрочем, иногда эта "выручалочка" может подвести - взорваться в самый неожиданный для своего хозяина момент. Почему смартфон может себя так повести, объяснил в комментарии радиостудии Sputnik Молдова эксперт в области информационной безопасности Андрей Руснак.

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Специалист обратил внимание на то, что гаджет - это в первую очередь техническое устройство, в котором есть процессоры, платы, микросхемы, чипы и тому подобное.

"В телефоне установлена операционная система с определенными командами. Есть интерфейсы, описывающие, как микросхемам работать друг с другом. Если проникает деструктивный код в операционную систему, то он берет ее управление на себя", - отметил собеседник.

По словам эксперта, таким образом может быть нарушена работа чипов, которые начнут потреблять больше энергии, а батарея будет чрезмерно нагреваться. При этом, если использовать в работе сразу несколько приложений, то это может привести даже к взрыву. "Так что все является потенциально возможным", - сказал эксперт.

Как продлить жизнь смартфону:

Эксперты советуют не дожидаться полного разряда и заряда устройства. Поэтому оставлять телефон подключенным к зарядному устройству на ночь нежелательно. Также специалисты рекомендуют не использовать гаджет на морозе и не допускать его перегрева.

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