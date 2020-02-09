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Люди в городе

Как выглядит и чем живет среднестатистический молдаванин

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200209/29139041/kak-vyglyadit-i-chem-zhivet-srednestatisticheskiy-moldavanin.html

Население Молдовы в цифрах: 90% граждан республики считают себя патриотами, а подавляющее большинство не занимается спортом.

КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Сколько человек в Молдове занимается спортом, сколько могут назвать себя активными пользователями интернета, а какой процент граждан сортирует мусор - ответы на и другие вопросы получили эксперты аналитического центра Magenta Consulting.

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"Согласно данным переписи за 2014 год, население страны составляет 2 миллиона 998 тысяч 235 человек. В Молдове больше женщин, чем мужчин – 52% и 48%, соответственно. А 62% граждан проживают в городской местности", - заявил Sputnik Молдова эксперт в области исследований, консультаций и маркетинга Андрей Чобану.

Согласно представленным компанией данным, 63% граждан Молдовы не занимаются спортом. Несмотря на доступность интернета и его распространенность в Молдове, 41% взрослых в стране заявляют, что в принципе не пользуются интернетом.

День города
© Sputnik / Miroslav Rotari
Чем живет, что любит и сколько зарабатывает среднестатистический молдаванин

"Восемь из десяти граждан Молдовы не покупают одежду и обувь online. Лишь 20% ежедневно занимаются спортом и всего 5% интересуются видеоиграми", - сказал Чобану.

Опрос показал, что в 2011 году 17% городского населения в Молдове разделяло мусор. В 2019 году их количество увеличилось в четыре раза – 72% кишиневцев сортируют отходы, из которых 24% - разделяют мусор по каждому типу, а 48% - выборочно (некоторые бутылки, коробки и так далее).

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Исследование показывает, что традиционный молдаванин ежедневно пьет кофе, отмечает Пасху (9 из 10 ходят в церковь, чтобы освятить куличи и яйца), День защиты детей и 8 марта. Треть граждан республики читают печатную прессу, предпочитают лично ходить в магазин. При выборе продуктов свыше 50% обязательно знакомятся с тем, что написано на этикетке товаров или хотя бы на некоторых из них.

Опрос также показал, что 90% жителей Молдовы считают себя патриотами.

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