Как Кишинев погрузился в строительный хаос

КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. С момента распада Советского союза в Кишиневе велось хаотичное строительство, а генерального плана развития города у молдавской столицы нет. Об этом в интервью радиостудии Sputnik Молдова рассказал архитектор Александр Панфилий.
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По его словам, генеральный план развития города в Советский период предполагал строительство в Кишиневе отдельных архитектурных комплексов. Однако после распада СССР проектирование по ним закрылось. А в градостроительный план было внесено много изменений.
"Все эти годы после развала Советского союза, а это уже 30 лет, в Кишиневе велось хаотичное строительство. К сожалению, это хаос в строительстве. У нас отсутствует генеральный план развития города. А город — это сложный комплекс. И, в принципе, считаю, что мы отстали в этом плане", - сказал архитектор.
К слову, в предвыборной программе нынешнего примара (мэра) Кишинева Иона Чебана сказано, что в течение полутора лет планируется разработать Генеральный градостроительный план молдавской столицы.
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