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Многоэтажный жилой дом

Как Кишинев погрузился в строительный хаос

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200209/29139110/chisinau-pogruzilsya-v-stroitelnyy-haos.html

Генплан развития Кишинева в Советский период предполагал строительство отдельных архитектурных комплексов, однако после распада Союза проектирование по ним закрылось.

КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. С момента распада Советского союза в Кишиневе велось хаотичное строительство, а генерального плана развития города у молдавской столицы нет. Об этом в интервью радиостудии Sputnik Молдова рассказал архитектор Александр Панфилий.

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По его словам, генеральный план развития города в Советский период предполагал строительство в Кишиневе отдельных архитектурных комплексов. Однако после распада СССР проектирование по ним закрылось. А в градостроительный план было внесено много изменений.

"Все эти годы после развала Советского союза, а это уже 30 лет, в Кишиневе велось хаотичное строительство. К сожалению, это хаос в строительстве. У нас отсутствует генеральный план развития города. А город — это сложный комплекс. И, в принципе, считаю, что мы отстали в этом плане", - сказал архитектор.

Стройка.
© Sputnik
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По его мнению, великие архитекторы и сильные миры сего давно уже поняли, что архитектура — это не только камень, но и слияние с природой. "То есть все уже идет к тому, что надо использовать экологически чистые источники энергии… Мое мнение - в ближайшие годы изменится очень многое в понимании того, что такое архитектура классическая, новая архитектура", - сказал Панфилий.

К слову, в предвыборной программе нынешнего примара (мэра) Кишинева Иона Чебана сказано, что в течение полутора лет планируется разработать Генеральный градостроительный план молдавской столицы.

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