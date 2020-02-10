На каких улицах в Кишиневе временно отключат свет

Публикуем список улиц столицы, на которых планируются отключения электричества в связи с проведением технических работ.

КИШИНЕВ, 10 фев - Sputnik. Компания Premier Energy сообщает, что для проведения технических работ ожидаются плановые отключения электроэнергии на некоторых улицах Кишинева, а также во многих населенных пунктах Молдовы.

Центр:

ул. Сфынтул Штефан 21, 23, 43, Сихаструлуй 42, 79A 9003, 9990 в период с 09:30 п 17:00.

Рышкановка:

- ул. Мирон Костин 5/1, 7, 7B, Московский проспект 11, 11/5 - в период с 09:10 - 16:30.

Буюканы:

- ул. А. Маринеску 13A, 14A, 18, 22A, Г. Тофан 1, 43-59, И. Некулче 4, Парис 36/1, 38, 38/1, 38/2, 38/3, 40, Сучевица 30, 30/1, 34/2, 41, 45, 47, 47A - в период с 09:10 - 17:00.

Ботаника

- ул. Ханул Морий 1-19, 2-20, Минск 6-8, 9-23 - в период с 09:25 - 17:00.

- ул. Н. Грэдеску 6 - в период с 09:00 - 13:00.

- ул. Диминеций 51A - в период с 13:00 - 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других городах, а также ряда населенных пунктов страны. С полным списком можно ознакомиться на сайте электрокомпании.

Подробную информацию можно получить по телефону: 022-43-11-11.

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