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Учредителю строительной компании грозит тюрьма за извлечение выгоды из влияния

© Sputnik / Виталий Тимкив
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200210/29142511/Uchreditelyu-stroitelnoy-kompanii-grozit-tyurma-za-izvlechenie-vygody-iz-vliyaniya.html

Бизнесмен признался, что оказывал влияние на ответственных лиц из Агентства по техническому надзору.

КИШИНЕВ, 10 фев - Sputnik. Учредитель одной из столичных строительных компаний был задержан сотрудниками НЦБК и прокурорами по борьбе с коррупцией по делу об извлечении выгоды из влияния. 

Он подозревается в том, что потребовал от мужчины 1 500 евро, чтобы решить проблему, связанную с введением в эксплуатацию жилого дома.

Женщина зажигает конфорку газовой плиты, архивное фото.
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Бизнесмен признался, что оказывал влияние на ответственных лиц из Агентства по техническому надзору и заставлял их ускорить прием работ, выполненных в жилом доме по улице Михаила Садовяну 15/1, при том, что они еще не были завершены из-за выявления множества нарушений. За свои услуги он якобы требовал от осведомителя 1 500 евро.

Возбуждено уголовное дело за извлечение выгоды из влияния, в случае признания вины, бизнесмену грозит до шести лет лишения свободы или штраф.

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