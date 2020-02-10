Избавят ли граждан РМ от необходимости возвращать миллиард - мнение Додона

Традиционное заседание высшего руководства страны состоялось в понедельник, президент, премьер-министр и председатель парламента договорились о принятии важных для граждан Молдовы решений.

КИШИНЕВ, 10 фев - Sputnik. Долговое бремя, оставшееся после кражи миллиарда долларов из банковской системы республики, будет снижено для граждан страны. С таким заявлением выступил президент Игорь Додон по результатам встречи со спикером парламента Зинаидой Гречаной и главой кабинета министров Ионом Кику в понедельник, 10 февраля.

Додон отметил, что есть способы значительно снизить это долговое бремя, чтобы частично покрыть государственные гарантии, которые существуют после кражи миллиарда из банковской системы страны.

"Одним из первых решений станет перераспределение прибыли Национального банка, которая будет направлена в государственный бюджет, чтобы покрыть те финансовые средства, которые ранее должны были оплачивать граждане Республики Молдова", - заявил Додон. © Sputnik / Алексей Агарышев Черная дыра коррупции, или Как пилят деньги военного бюджета США

На данный момент нашлись средства и способы, чтобы снизить налоговое бремя граждан на 5-6 миллиардов леев, что составляет порядка 25-30 процентов от общего долга, сформировавшегося в банковской системе страны после кражи почти 20 миллиардов леев.

Глава государства отметил, что соответствующий проект рассматривается в согласовании с представителями Международного валютного фонда и будет принят в ближайшее время кабинетом министров Молдовы. Затем соответствующая законодательная инициатива будет направлена на рассмотрение в парламент республики.

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