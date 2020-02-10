Как в Молдове происходит борьба с коррупцией - отчет НАЦ

Десятки миллионов леев возвращены государству по требованию прокуроров по борьбе с коррупцией по уголовным делам, заведенным на граждан республики, которых подозревают во взяточничестве.

КИШИНЕВ, 10 фев - Sputnik. За прошлую неделю был наложен арест на предметы недвижимости и другие материальные блага, которые, по данным следствия, проводимого прокурорами по борьбе с коррупцией, нажиты их владельцами незаконно. Общая сумма арестованного имущества составляет порядка 70 миллионов леев.

За минувшую неделю в адрес Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдовы поступило 56 телефонных звонков от граждан страны, сообщавших о случаях вымогательства взяток и извлечении выгоды из влияния рядом госслужащих. В канцелярии НАЦ было зарегистрировано 1039 писем, из которых 34 - петиции от граждан.

За истекшие семь дней 154 гражданина страны прошли тест на неподкупность, другим четверым жителям Молдовы повезло меньше - они были арестованы по подозрению в получении взяток и помещены под предварительное заключение в изолятор НАЦ.

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