15:44 10 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.14
  • USD17.47
  • RUB0.27
  • RON4.02
  • UAH0.71
Поиск
Сотрудник НАЦ, архивное фото.

Как в Молдове происходит борьба с коррупцией - отчет НАЦ

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
43 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200210/29145870/kak-v-strane-proiskhodit-borba-s-korruptsiey-otchet-nats.html

Десятки миллионов леев возвращены государству по требованию прокуроров по борьбе с коррупцией по уголовным делам, заведенным на граждан республики, которых подозревают во взяточничестве.

КИШИНЕВ, 10 фев - Sputnik. За прошлую неделю был наложен арест на предметы недвижимости и другие материальные блага, которые, по данным следствия, проводимого прокурорами по борьбе с коррупцией, нажиты их владельцами незаконно. Общая сумма арестованного имущества составляет порядка 70 миллионов леев.   

На данный момент на рассмотрении в Агентстве по возвращению имущества, нажитого преступным путем, находится 79 дел, по которым проходит 200 предметов роскоши, недвижимости, а также некоторые банковские счета.
Деньги
© CC BY 2.0 / Vsevolod Knyazev / Деньги
Центр антикоррупции занялся борьбой с поборами в школах и детсадах

За минувшую неделю в адрес Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдовы поступило 56 телефонных звонков от граждан страны, сообщавших о случаях вымогательства взяток и извлечении выгоды из влияния рядом госслужащих. В канцелярии НАЦ было зарегистрировано 1039 писем, из которых 34 - петиции от граждан. 

За истекшие семь дней 154 гражданина страны прошли тест на неподкупность, другим четверым жителям Молдовы повезло меньше - они были арестованы по подозрению в получении взяток и помещены под предварительное заключение в изолятор НАЦ.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Черная дыра коррупции, или Как пилят деньги военного бюджета США
Примар Кишинева намерен положить конец коррупции в столице
Молдова опустилась на три пункта в глобальном рейтинге восприятия коррупции
Теги:
отчет, Национальный антикоррупционный центр Молдовы, борьба, коррупция


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Эвакуация студентов из торгового центра Terminal 21 после стрельбы в Таиланде
Стрелок в Таиланде убил десятки человек: фотохроника с места ЧП
Массовые беспорядки на юге Казахстана
Бытовой конфликт перерос в массовые беспорядки в Казахстане - видео
Онлайн карта распространения коронавируса
Карта распространения коронавируса 2019-nCoV - смотрите онлайн

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться