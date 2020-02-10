Критерии получения социальной помощи в Молдове будут упрощены - подробности

Хорошая новость для граждан страны, которые нуждаются в социальной помощи от государства, но не подходят по некоторым критериям, чтобы оформить соответствующие выплаты, - теперь процедура проверки и оформления документов станет проще.

КИШИНЕВ, 10 фев - Sputnik. Критерии получения социальной помощи в Молдове значительно упростят. Соответствующее решение примет на текущей неделе кабинет министров республики, отправив затем документ на рассмотрение и утверждение в парламент. Об этом заявил по итогам совместного заседания с премьер-министром и председателем парламента глава государства Игорь Додон.

Президент подчеркнул, что он неоднократно получал от граждан страны просьбы о пересмотре необходимых критериев для соискания социальной помощи от государства. В связи с этим, будут пересмотрены некоторые пункты механизма предоставления соцпомощи гражданам страны. В частности, при оценке социального положения заявителя на получение соцпомощи не будет учитываться ряд электробытовых приборов, имеющихся в доме.

"Если у человека есть телевизор в доме, он не получает социальную помощь. Мы решили пересмотреть эти критерии и изъять из списка параболические антенны, микроволновые печи и так далее", - пояснил Додон.

В то же время, будет предусмотрен механизм предоставления социальной помощи гражданам, являющимся трудоспособными, но получающими при этом социальные выплаты от государства.

"Я считаю, что такие граждане должны быть трудоустроены и приносить пользу обществу", - заявил глава государства.

Президент попросил главу правительства, чтобы профильные министерства в течение нескольких дней разработали соответствующие предложения о том, как трудоустроить граждан, получающих соцвыплаты и являющихся трудоспособными.

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