Изменения в индексации пенсий - кто в Молдове может на это рассчитывать

Все пенсионеры республики получат проиндексированную пенсию с 1 октября текущего года, вне зависимости от того, каков ее размер на данный момент.

КИШИНЕВ, 10 фев - Sputnik. Все пенсионеры в республике смогут рассчитывать на индексацию пенсий 1 октября. При этом не будет учитываться размер пенсии, которую они получают. Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон в рамках пресс-конференции в понедельник.

Глава государства уточнил, что когда этот проект обсуждали в парламенте, было принято решение, что граждане, получающие более 1726 леев, не получат индексации в октябре. Сейчас президент призвал исправить эту недоработку. © Sputnik / Osmatesco Мокану: через несколько лет в Молдове могут быть проблемы с выплатами пенсий

"Принято решение, что правительство в срочном порядке выйдет с законодательной инициативой, предусматривающей, что 1 октября индексацию получат все пенсионеры, вне зависимости от их текущего уровня дохода", - заявил Додон.

Помимо индексации пенсионеры будут получать социальную помощь к праздникам, это станет постоянной практикой, закрепленной в законодательстве страны. Предполагается, что соответствующие поправки в законы депутаты примут уже на этой неделе.

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