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Изменения в индексации пенсий - кто в Молдове может на это рассчитывать

© CC0 / Pixabay / beejees
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200210/29148180/izmenenie-v-indeksatsii-pensiy-kto-v-moldove-mozhet-na-eto-rasschityvat.html

Все пенсионеры республики получат проиндексированную пенсию с 1 октября текущего года, вне зависимости от того, каков ее размер на данный момент.

КИШИНЕВ, 10 фев - Sputnik. Все пенсионеры в республике смогут рассчитывать на индексацию пенсий 1 октября. При этом не будет учитываться размер пенсии, которую они получают. Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон в рамках пресс-конференции в понедельник. 

Глава государства уточнил, что когда этот проект обсуждали в парламенте, было принято решение, что граждане, получающие более 1726 леев, не получат индексации в октябре. Сейчас президент призвал исправить эту недоработку.
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"Принято решение, что правительство в срочном порядке выйдет с законодательной инициативой, предусматривающей, что 1 октября индексацию получат все пенсионеры, вне зависимости от их текущего уровня дохода", - заявил Додон. 

Помимо индексации пенсионеры будут получать социальную помощь к праздникам, это станет постоянной практикой, закрепленной в законодательстве страны. Предполагается, что соответствующие поправки в законы депутаты примут уже на этой неделе.

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Теги:
октябрь, Молдова, индексация, пенсии


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