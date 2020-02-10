Ситуация с гриппом и ОРВИ в столице: последние данные мэрии

КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. За последнюю неделю наблюдается рост числа заболеваемости ОРВИ. Такие данные озвучила замглавы управления социального обеспечения и здравоохранения мэрии Кишинева Виолетта Балтэ на заседании муниципальных служб в понедельник.
"За пятую неделю эпидемиологического надзора за гриппом общественные и частные медикосанитарные учреждения Кишинева сообщили о 4 тысячах 474 новых случая заболевания ОРВИ. Заболеваемость этими инфекциями увеличилась на 37% в сравнении с показателями за предыдущую неделю, когда было выявлено 3 тысячи 340 случаев. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 74%", - сказала Балтэ.
"Кроме того, выявлено 212 случаев с подозрением на грипп, из которых 14 подтверждены лабораторным путем. В восьми эпизодах выявлен штамм AH1N1, в трех - AH3N2, в трех - В. Летальных исходов от гриппа или ОРВИ не зарегистрировано", - добавила Балтэ.
Как отметила чиновница, 2 февраля выявлен случай кори у восьмилетнего ребенка. Он не был привит от этого вируса.
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