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Ситуация с гриппом и ОРВИ в столице: последние данные мэрии

© Sputnik / Александр Кондратюк
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200210/29148209/situatsiya-gripp-orvi-stolitsa-poslednie-dannye-merii.html

За неделю лабораторным путем подтверждено 14 случаев заболевания гриппом, из которых в восьми эпизодах выявлен штамм AH1N1, в трех - AH3N2 и еще столько - штамма В.

КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. За последнюю неделю наблюдается рост числа заболеваемости ОРВИ. Такие данные озвучила замглавы управления социального обеспечения и здравоохранения мэрии Кишинева Виолетта Балтэ на заседании муниципальных служб в понедельник.

"За пятую неделю эпидемиологического надзора за гриппом общественные и частные медикосанитарные учреждения Кишинева сообщили о 4 тысячах 474 новых случая заболевания ОРВИ. Заболеваемость этими инфекциями увеличилась на 37% в сравнении с показателями за предыдущую неделю, когда было выявлено 3 тысячи 340 случаев. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 74%", - сказала Балтэ.

Градусник
© CC0 / Pixabay
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По ее словам, самая уязвимая категория, которая может подхватить инфекцию, - дети. За указанный период, как отметила специалист, госпитализировано 85 человек.

"Кроме того, выявлено 212 случаев с подозрением на грипп, из которых 14 подтверждены лабораторным путем. В восьми эпизодах выявлен штамм AH1N1, в трех - AH3N2, в трех - В. Летальных исходов от гриппа или ОРВИ не зарегистрировано", - добавила Балтэ.

Как отметила чиновница, 2 февраля выявлен случай кори у восьмилетнего ребенка. Он не был привит от этого вируса.

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Профилактика гриппа

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