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Мусорная свалка

В Молдове может появиться большой мусоросжигательный завод

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200210/29149123/moldova-mozhet-poyavitsya-bolshoy-musoroszhigatelnyy-zavod.html

Строительство в Молдове завода для сжигания субпродуктов животного происхождения и производных товаров оценивается примерно в 30 миллионов евро.

КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Молдавские власти оценивают возможности строительства на территории республики большого мусоросжигательного завода. Об этом в интервью радиостудии Sputnik Молдова рассказал глава Национального агентства продовольственной безопасности Владислав Котич.

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© Photo : Facebook / Primăria Municipiului Chișinău
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"Мы нуждаемся в мусоросжигательном заводе. Парламент уже утвердил необходимые нормативные акты в двух чтениях", - напомнил собеседник.

По его словам, строительство такого объекта – это, в том числе, одно из условий для того, чтобы молдавские продукты животного происхождения могли экспортироваться на внешние рынки, в частности, и в ЕС.

Как отметил эксперт, сейчас ситуация в стране недостаточно хорошая. Такого рода отходы, по мнению специалиста, представляют потенциальный риск для распространения инфекций, а значит и для здоровья человека.

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"На данный момент у нас проблема на национальном уровне, когда весь этот мусор закапывается в землю, складируется на свалках и сбрасывается в реки. Сейчас мы находимся на этапе исследований и рассматриваем возможность строительства мусоросжигательного завода в Молдове", - сказал Котич.

Как пояснил собеседник, расходы на строительство такого объекта оцениваются примерно в 30 миллионов евро.

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© Photo : Аргументы и факты в Молдове
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Глава Национального агентства продовольственной безопасности добавил, что на сегодняшний день в Молдове есть несколько предприятий, которые занимаются переработкой отходов, однако все они довольно небольшие. Поэтому, как считает эксперт, страна нуждается в большом мусоросжигательном заводе. "Отходы распределяются по категориям. Есть широкая гамма продуктов, которые могут быть уничтожены, переработаны или из них можно получить субпродукты для их последующего использования в качестве корма для животных", - добавил Котич.

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Осенью 2019 года парламент утвердил Закон о субпродуктах животного происхождения и производных продуктах, не предназначенных для потребления человеком. Закон, в частности, предусматривает использование каждого типа отходов, обеспечивая цивилизованный способ их уничтожения, который не наносит вред окружающей среде и здоровью населения. Этот документ ждали представители бизнеса, поскольку в нем четко изложена процедура обращения с этими видами отходов в Молдове.

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