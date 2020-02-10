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Экипаж SMURD

Молдавские медики помогли спасти жизнь ребенка в Румынии

© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200210/29149347/moldavskie-mediki-pomogli-spasti-zhizn-rebenka-v-rumynii.html

По просьбе представителей Департамента по чрезвычайным ситуация МВД Румынии коллеги из Республики Молдова объединили с ними усилия и выполнили срочную миссию.

КИШИНЕВ, 10 фев - Sputnik. Взаимодействие позволило спасти ребенка, госпитализированного в отделение инфекционных заболеваний уездной больницы скорой помощи в Сучаве.

Экипаж SMURD
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Экипаж SMURD доставил в Кишинев пациентку из Вулканешт

В кишиневскую клиническую инфекционную больницу имени Тома Чорбэ поступил запрос на срочную помощь с сывороткой против столбняка. 

Министерство внутренних дел, министерство здравоохранения и таможенная служба Республики Молдова провели операцию по трансграничной передаче препарата с помощью авиаслужбы SMURD. 

Благодаря оперативной доставке сыворотки и ее быстрому введению, состояние ребенка улучшилось.

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