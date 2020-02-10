Молдавские медики помогли спасти жизнь ребенка в Румынии

КИШИНЕВ, 10 фев - Sputnik. Взаимодействие позволило спасти ребенка, госпитализированного в отделение инфекционных заболеваний уездной больницы скорой помощи в Сучаве.
В кишиневскую клиническую инфекционную больницу имени Тома Чорбэ поступил запрос на срочную помощь с сывороткой против столбняка.
Министерство внутренних дел, министерство здравоохранения и таможенная служба Республики Молдова провели операцию по трансграничной передаче препарата с помощью авиаслужбы SMURD.
Благодаря оперативной доставке сыворотки и ее быстрому введению, состояние ребенка улучшилось.
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