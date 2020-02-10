Доктор для тебя: куда поедут группы медиков в феврале

В этом году команды специалистов отправятся в 17 районов Молдовы, где окажут бесплатную медицинскую помощь гражданам. Эти мероприятия пройдут в рамках проекта "Доктор для тебя".

КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Программа "Доктор для тебя" была запущена еще при правительстве Павла Филипа, затем кабмин Майи Санду ее закрыл. Теперь признано целесообразным проект возобновить.

"Доктор для тебя" – это шанс для многих нуждающихся граждан страны, особенно для тех, кто проживает в сельской местности, заявила в эфире радио Sputnik Молдова врач и бывший депутат парламента Молдовы Валентина Стратан.

"Это долгожданная программа. У нас есть много сел, где нет семейных врачей, кардиологов, терапевтов, педиатров и других специалистов. Это будет ценный опыт для молодых врачей, которые проведут эти медосмотры", - пояснила Стратан.

По ее мнению, участие в этом проекте может сподвигнуть молодых специалистов отправиться работать именно в районы страны, где так не хватает кадров.

В бригады медиков войдут кардиологи, эндокринологи, офтальмологи, неврологи, стоматологи и радиологи.

Люди смогут бесплатно проконсультироваться с врачами, провериться на наличие туберкулеза или рака, а женщины получат возможность пройти тест на рак груди.

Стратан также подчеркнула, что во многих селах Молдовы проживают лишь пожилые люди, чьи дети уехали за границу, и оставленным старикам остается только разбираться со своими проблемами самим.

В связи с отсутствием финансовых средств, связи и медицинской помощи им приходится проходить через ряд испытаний.

Согласно полису или за деньги: как будут лечить семейные врачи>>>

"У нас уже были случаи, когда медики находили у таких пациентов рак, туберкулез или рак груди", - добавила Стратан.

В период с 3 по 28 февраля в рамках программы "Доктор для тебя" медики поочередно предоставляют стоматологические услуги детям в следующих селах Оргеевского района: Киперчень, Суслень, Березлоджь, Биешть, Пересечина, Гетлова, Иванча и Селиште.

А в период с 4 по 21 февраля специалисты будут находиться в Теленештах и Криулянах, там жители получат возможность пройти проверку на туберкулез.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK