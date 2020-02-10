Что происходит в детсаду, где есть случай подозрения на туберкулез

КИШИНЕВ, 10 фев - Sputnik. Исполняющий обязанности начальника Управления образования муниципия Кишинев Андрей Павалой заявил в комментарии для Sputnik Молдова, что информация о ребенке, у которого заподозрили туберкулез, пока не подтверждена официально.

"Речь идет о подозрении на туберкулез, поскольку ранее ребенок контактировал с заболевшим человеком. Если сказать точнее, один из членов семьи малыша страдает от этого заболевания. По общепринятой медицинской практике, у ребенка взяли анализы, чтобы проверить диагноз в лабораторных условиях", - заявил Павалой.

После того, как утром, в ходе заседания оперативных служб примэрии, исполняющая обязанности главы Управления социальной помощи и здравоохранения Кишинева Виолета Балтэ заявила, что в период с 31 января по 6 февраля в столице было зарегистрировано 5 случаев заболеваемости туберкулезом, в том числе 1 - у ребенка, сотрудники Управления образования отправились с проверкой в детский сад №203. Его посещал малыш, у которого в семье есть родственник, страдающий этой болезнью.

Сейчас дошкольное учреждение не закрыто на карантин и работает в нормальном режиме, поскольку у ребенка, у которого заподозрили возможность заражения, ранее не заметили никаких симптомов инфекционного заболевания. Пока не будет результатов анализов, ребенок сможет посещать дошкольное учреждение на основании справки, выданной семейным врачом.

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