Что происходит в детсаду, где есть случай подозрения на туберкулез

КИШИНЕВ, 10 фев - Sputnik. Исполняющий обязанности начальника Управления образования муниципия Кишинев Андрей Павалой заявил в комментарии для Sputnik Молдова, что информация о ребенке, у которого заподозрили туберкулез, пока не подтверждена официально.
"Речь идет о подозрении на туберкулез, поскольку ранее ребенок контактировал с заболевшим человеком. Если сказать точнее, один из членов семьи малыша страдает от этого заболевания. По общепринятой медицинской практике, у ребенка взяли анализы, чтобы проверить диагноз в лабораторных условиях", - заявил Павалой.
Сейчас дошкольное учреждение не закрыто на карантин и работает в нормальном режиме, поскольку у ребенка, у которого заподозрили возможность заражения, ранее не заметили никаких симптомов инфекционного заболевания. Пока не будет результатов анализов, ребенок сможет посещать дошкольное учреждение на основании справки, выданной семейным врачом.
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