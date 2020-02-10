Вице-примар Киронда представит альтернативу нынешним столичным остановкам

Столичные власти уверены, что места ожидания автобусов и троллейбусов должны быть не приложением к лавкам и рекламным щитам, а действующим элементом городской транспортной инфраструктуры.

КИШИНЕВ, 10 фев - Sputnik. Столичный вице-примар Виктор Киронда обнародовал результаты проведенного анализа, согласно которому из существующих 546 остановок подавляющее большинство входят в следующие три категории:

256 объектов, владельцем которых стала компания Epa-Media, сейчас полностью разрушены; 128 переоборудованы в торговые павильоны; более 150 существуют только на бумаге, не имея крыши или стульев.

"Мы потребовали инициировать процедуры расторжения контрактов со всеми экономическими агентами, которые построили торговые павильоны вместо остановок общественного транспорта", - написал Киронда на своей странице в Facebook.

© Sputnik Остановка, Кишинев.

Он заявил, что договорные отношения с Epa-Media заключены до 2021 года, и будет сделано все возможное для их досрочного расторжения.

"Такие "государственно-частные партнерские отношения" ставят под угрозу сам принцип подобного партнерства", - подчеркнул Киронда.

Вицэ-мэр пообещал, что вскоре его команда представит концепцию остановки, которая будет соответствовать принципам универсального дизайна и обеспечит гражданам удобные, доступные и красивые условия ожидания общественного транспорта.

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