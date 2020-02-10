22:46 10 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.14
  • USD17.47
  • RUB0.27
  • RON4.02
  • UAH0.71
Поиск
Остановка общественного транспорта в столичном секторе Чеканы в Кишиневе.

Вице-примар Киронда представит альтернативу нынешним столичным остановкам

© Sputnik
Общество
Получить короткую ссылку
69 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200210/29154509/vitse-primar-kironda-vskore-predstavit-alternativu-nyneshnim-stolichnym-ostanovkam.html

Столичные власти уверены, что места ожидания автобусов и троллейбусов должны быть не приложением к лавкам и рекламным щитам, а действующим элементом городской транспортной инфраструктуры.

КИШИНЕВ, 10 фев - Sputnik. Столичный вице-примар Виктор Киронда обнародовал результаты проведенного анализа, согласно которому из существующих 546 остановок подавляющее большинство входят в следующие три категории:

  1. 256 объектов, владельцем которых стала компания Epa-Media, сейчас полностью разрушены;
  2. 128 переоборудованы в торговые павильоны;
  3. более 150 существуют только на бумаге, не имея крыши или стульев.

"Мы потребовали инициировать процедуры расторжения контрактов со всеми экономическими агентами, которые построили торговые павильоны вместо остановок общественного транспорта", - написал Киронда на своей странице в Facebook.

Остановка общественного транспорта в столичном секторе Чеканы в Кишиневе
© Sputnik
Остановка, Кишинев.

Он заявил, что договорные отношения с Epa-Media заключены до 2021 года, и будет сделано все возможное для их досрочного расторжения. 

"Такие "государственно-частные партнерские отношения" ставят под угрозу сам принцип подобного партнерства", - подчеркнул Киронда.

Вицэ-мэр пообещал, что вскоре его команда представит концепцию остановки, которая будет соответствовать принципам универсального дизайна и обеспечит гражданам удобные, доступные и красивые условия ожидания общественного транспорта.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Немного о бескультурье - почему жители Кишинева уничтожают свой город
Транспортный хаос в Кишиневе переходит все границы - фото
Вандалы распоясались - психолог о том, почему хулиганы громят Кишинев


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Возложение цветов к памятнику А.С.Пушкина в Кишиневе в День его памяти.
В Кишиневе почтили память Пушкина, возложив цветы к его бюсту
В Таиланде погибли дети из России.
Мчащиеся катера друг другу дорогу не уступили
Онлайн карта распространения коронавируса
Карта распространения коронавируса 2019-nCoV - смотрите онлайн

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться