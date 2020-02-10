Вице-примар Киронда представит альтернативу нынешним столичным остановкам

КИШИНЕВ, 10 фев - Sputnik. Столичный вице-примар Виктор Киронда обнародовал результаты проведенного анализа, согласно которому из существующих 546 остановок подавляющее большинство входят в следующие три категории:
- 256 объектов, владельцем которых стала компания Epa-Media, сейчас полностью разрушены;
- 128 переоборудованы в торговые павильоны;
- более 150 существуют только на бумаге, не имея крыши или стульев.
"Мы потребовали инициировать процедуры расторжения контрактов со всеми экономическими агентами, которые построили торговые павильоны вместо остановок общественного транспорта", - написал Киронда на своей странице в Facebook.
Он заявил, что договорные отношения с Epa-Media заключены до 2021 года, и будет сделано все возможное для их досрочного расторжения.
"Такие "государственно-частные партнерские отношения" ставят под угрозу сам принцип подобного партнерства", - подчеркнул Киронда.
Вицэ-мэр пообещал, что вскоре его команда представит концепцию остановки, которая будет соответствовать принципам универсального дизайна и обеспечит гражданам удобные, доступные и красивые условия ожидания общественного транспорта.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK