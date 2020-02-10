Больше безопасности: кто будет покупать продукты для детских садов столицы

После многочисленных скандалов, связанных с питанием в детских садах, примэрия Кишинева решила запретить Управлению образования приобретать детское питание. Эти обязанности будут переданы другому лицу.

КИШИНЕВ, 10 фев - Sputnik. Главное управление образования, молодежи и спорта Кишинева больше не будет нести ответственности за закупку продуктов питания для детских садов столицы. Об этом было объявлено в понедельник на заседании муниципальных служб.

"Мы намерены делегировать полномочия некоторым учреждениям, имеющим максимальный авторитет. Одним из таких учреждений является агентство Организации Объединенных Наций по развитию, которое соответствует международным стандартам в отношении закупок продукции и услуг", - заявил примар столицы Ион Чебан.

Он заверил, что в течение следующих недель этот вопрос будет решен.

"Мы считаем, что управление образования должно заниматься образованием, а не государственными закупками”, - подчеркнул градоначальник.

В августе прошлого года стало известно, что в столичном детском саду № 177 детей кормили рыбой, кишащей червями. Бывший директор дошкольного учреждения был уволен за попытку противостоять организации закупок продуктов питания для детских садов управлением образования сектора Чокана.

Также в августе прошлого года 25 детей и двое взрослых из детского сада села Бэчой попали в больницу с отравлением после употребления еды, приготовленной на кухне дошкольного учреждения.

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