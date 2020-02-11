Дефицит кадров в Молдове: кто восполнит вакантные места

Молдова в скором времени может превратиться из поставщика рабочей силы в ее импортера. Власти вынуждены открывать двери для иностранных рабочих в связи с большим числом вакансий на рынке труда. Сейчас эта цифра колеблется на уровне 12 тысяч.

КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. Привлечь зарубежных инвесторов в Молдову с помощью дешевой рабочей силы с каждым годом становится сложнее. В стране сокращается число трудоспособного населения, а те работники, которые остались, не спешат устраиваться на работу за низкие зарплаты.

Импорт гастарбайтеров

Власти Молдовы ищут способ восполнить дефицит рабочей силы. Это проблема становится особенно актуальной в связи с масштабными планами правительства по строительству дорог в республике. Ранее министр экономики и инфраструктуры Анатолий Усатый заявил о том, что государство объявило тендер на строительство дорог на сумму 2,3 миллиарда леев. Впрочем, от нехватки рабочей силы в последние годы страдают все отрасли молдавской экономики. Речь идет о транспорте, легкой промышленности, сельском хозяйстве и других секторах, заявила госсекретарь министерства экономики и инфраструктуры Молдовы Юлиана Дрэгэлин.

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По ее словам, за основу может быть взят опыт европейских стран, где давно привлекают на работу гастарбайтеров.

"Это напрямую связано с привлечением инвестиций в Молдову. С одной стороны, мы должны создать благоприятную среду, инфраструктуру, налоговые послабления, а в итоге получается, что у нас нет рабочей силы. И тогда инвесторы нам говорят - у вас есть все необходимое, но нет тех, кто будет работать", - отметила Дрэгэлин.

Чиновница отметила, что сейчас власти изучают риски, которые могут возникнуть в связи с импортом рабочей силы. Как отметила эксперт, при составлении списка стран, откуда можно будет приглашать гастарбайтеров, учтут, например, уровень террористической угрозы в том или ином государстве.

Работодатель намерен сэкономить

Закон, официально разрешающий прием иностранцев на работу, вступил в силу в Молдове в 2019 году. Но работодатели пока не торопятся его использовать, поскольку им необходимо выполнить ряд условий. К примеру, за свой счет оформить пакет документов о легализации стоимостью 220 евро на одного гастарбайтера. Кроме того, иностранному рабочему нужно платить среднюю зарплату по стране. На сегодняшний день она составляет 7 тысяч 400 леев. Далеко не все предприятия готовы гарантировать такую оплату рабочим с низкой квалификацией, в том числе и гражданам Молдовы.

В то же время, по словам Дрэгэлин, недовольство уровнем оплаты труда - одна из причин, по которой местные жители не хотят устраиваться на молдавские заводы и фабрики.

"Другой фактор, по моему мнению, касается квалификации и качества рабочей силы. В последние годы мы наблюдаем несоответствие между навыками, полученными в процессе профессионального образования и тем, что требует работодатель. Таким образом на уровне образовательной системы мы видим несоответствие с тем, что требуется на рынке труда", - пояснила Дрэгэлин.

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В Молдове на данный момент насчитывается 12 тысяч вакантных мест. По словам госсекретаря министерства экономики, необходимо признать, что необходимость в импорте рабочей силы - это эффект глобализации. И данный процесс нельзя остановить.

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