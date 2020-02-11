Рост цен по-молдавски: топ подорожаний и прогнозы на будущее

Жители Молдовы плакали, но покупали: подорожания отмечены как на продукты питания, так и на продовольственные товары и услуги.

КИШИНЕВ, 11 фев – Sputnik. Цены в Молдове странный предмет - вроде и падают, но все-таки нет. Жители Молдовы плакали, но покупали: подорожания отмечены как на продукты питания, так и на продовольственные товары и услуги, оказываемые населению.

Инфляция в первый месяц нынешнего года (то есть, в совокупности с февраля 2019 года по январь 2020-го) составила 6,85%. Цены на продукты питания в среднем увеличились на 11,52%, на непродовольственные товары – на 3,78%, а услуги, оказываемые населению, - на 4,05%. А средние потребительские цены в сравнении с предыдущим месяцем взлетели на 0,63%. Рост объяснятся подорожанием продовольственных, непродовольственных товаров и тарифов.

Больше всего в январе подорожали свежие овощи на 6,1% (баклажаны – на 18,9%, томаты – на 14,8%, огурцы – 11,1%, капуста – 7,7%, сладкий перец – 4,8%), свежие фрукты – на 4% (виноград – 7,3%, экзотические фрукты – 6,9%), сахар – на 1,3%, молоко и молочные продукты (1,1%).

Из непродовольственных товаров больше всего подорожали телевизоры, топливо, одежда, товары для путешествий, пылесосы, моющие средства, приспособления для обработки информации, стеклянная и керамическая посуда, сантехника и средства гигиены.

Правительство будет следить за динамикой цен в Молдове>>>

Кроме того, поднялись в цене тарифы на пассажирские междугородние автоперевозки, обязательное автострахование, услуги няни, содержание детей в яслях и детских садах, пассажирские авиаперевозки.

Нельзя сказать, что за месяц ничего не падало в цене, правда понижений было крайне мало. Согласно официальной статистике, на протяжении месяца больше всего цены снизились на картофель, яйца, сало, свинину, обувь, верхнюю одежду, лекарства, холодильники и морозильники, стиральные машины, сигареты. Также стали дешевле обходиться туристические услуги, железнодорожные пассажирские перевозки.

Что будет с ценами - прогнозы

Национальный банк Молдовы (НБМ), согласно отчету, прогнозирует, что годовой уровень инфляции в первом квартале 2020 года составит порядка 6,8%. Затем общий уровень цен на потребительском рынке "будет непрерывно снижаться до начала 2021 года" и достигнет минимального уровня в 3%.

В отчете отмечается, что в 2020 году существуют "погодные риски с проинфляционным эффектом", так как урожайность некоторых сельскохозяйственных культур может снизиться из-за неблагоприятной зимы.

В январе 2020-го инфляция в Молдове резко снизилась по сравнению с декабрем 2019-го, отметил экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

"Спад в основном связан с большой инфляционной базой в 2019 году, когда инфляция достигла 7,6%. Если тарифы на регламентируемые услуги не будут расти в этом году, то, скорее всего, будет зарегистрирован рост цен до 5% к концу 2020-го", - считает аналитик.

По его словам, тем не менее, цены на продовольствие продолжают оказывать наибольшее давление на годовой уровень инфляции.

"Власти должны обратить на это особое внимание, поскольку продовольственная инфляция больше всего сказывается на населении с низкими доходами", - заключил Ионицэ.

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