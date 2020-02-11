Жители домов в двух секторах Кишинева останутся без электричества

Плановые отключения электроэнергии ожидаются на нескольких улицах в Кишиневе и в населенных пунктах разных районов страны.

КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. Компания Premier Energy сообщила, что 6 февраля в связи с проведением технических работ ожидаются плановые отключения электроэнергии на некоторых улицах Кишинева, а также во многих населенных пунктах Молдовы.

Центр:

- пр. Штефан чел Маре ши Сфынт 153 - в период с 09.00 - 17.00.

- ул. Измаил 84 - в период с 11.00 - 17.00.

Рышкановка:

- ул. Петрикань 1, 19/2, 87/3, 87/5, 87/6, 88/1, 88/2, 88/3, 88/6, 88/8, 88, 92A, переулок Петрикань 88/1, Тимошенко 7 - в период с 09.10 - 16.30.

Отключения электроэнергии ожидаются и в районах Молдовы. Подробный список - на сайте premierenergy.md.

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