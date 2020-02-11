11:53 11 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.22
  • USD17.55
  • RUB0.27
  • RON4.03
  • UAH0.72
Поиск

Жители домов в двух секторах Кишинева останутся без электричества

© CC0 / Pixabay / billcosmos
Общество
Получить короткую ссылку
42 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200211/29156805/zhiteli-domov-v-dvukh-sektorakh-kishineva-ostanutsya-bez-elektrichestva.html

Плановые отключения электроэнергии ожидаются на нескольких улицах в Кишиневе и в населенных пунктах разных районов страны.

КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. Компания Premier Energy сообщила, что 6 февраля в связи с проведением технических работ ожидаются плановые отключения электроэнергии на некоторых улицах Кишинева, а также во многих населенных пунктах Молдовы.

Центр:

- пр. Штефан чел Маре ши Сфынт 153 - в период с 09.00 - 17.00.

- ул. Измаил 84 - в период с 11.00 - 17.00.

Рышкановка:

- ул. Петрикань 1, 19/2, 87/3, 87/5, 87/6, 88/1, 88/2, 88/3, 88/6, 88/8, 88, 92A, переулок Петрикань 88/1, Тимошенко 7 - в период с 09.10 - 16.30.

Отключения электроэнергии ожидаются и в районах Молдовы. Подробный список - на сайте premierenergy.md.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

Теги:
отключения


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Возложение цветов к памятнику А.С.Пушкина в Кишиневе в День его памяти.
В Кишиневе почтили память Пушкина, возложив цветы к его бюсту
В Таиланде погибли дети из России.
Мчащиеся катера друг другу дороги не уступили
Онлайн карта распространения коронавируса
Карта распространения коронавируса 2019-nCoV - смотрите онлайн

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться