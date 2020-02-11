Вскрывал автомашины ножницами — на Ботанике задержан опасный взломщик

По меньшей мере семь автовладельцев в столице лишились ценных аксессуаров, прежде чем вор попал в руки полиции.

КИШИНЕВ, 11 фев — Sputnik. Автовладельцы, которые живут в столичном секторе Ботаника, могут вздохнуть спокойнее. Полиция задержала вора, который взламывал двери автомашин, а затем забирал из салона все ценное.

По сообщению пресс-службы Генерального инспектората полиции, 29-летний мужчина был задержан на месте преступления, на улице Буребиста в Кишиневе. Злоумышленник успел вскрыть автомобиль "Dacia Logan", припаркованный возле рынка, из которого он похитил магнитолу "Pioneer", оцененную в 1900 леев.

Однако скрыться с добычей правонарушитель не успел — вора застал 36-летний хозяин машины. Прибывшая на место происшествия оперативная группа полиции задержала преступника.

В ходе расследований полиция установила причастность задержанного как минимум к 7 эпизодам взлома автомобилей в секторе Ботаника. Чтобы забраться в салон, подозреваемый либо вскрывал замки, либо просто разбивал боковые стекла.

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Преступник признал свою вину, ему грозит штраф в размере от от 32,5 тысяч до 67,5 тысяч леев, неоплачиваемые общественные работы или лишение свободы на срок до четырех лет.

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