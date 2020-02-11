В Кишиневе творится подземный хаос – как примэрия намерена решать вопрос

Генеральный примар муниципия Кишинев Ион Чебан побывал с инспекцией на подземных объектах транспортной инфраструктуры, по результатам проверок мэр сообщил, как их будут восстанавливать.

КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. Разрушенные ступени, отсутствие освещения, стойкий запах аммиака, грязные и ободранные стены – примерно так сегодня выглядит большинство столичных подземных переходов. Это неудивительно, ведь большинство из них не ремонтировали еще со времен горбачевской перестройки.

Передвижение по этим "переправам" становится невозможным для людей с ограниченными возможностями, родителей с детскими коляской, поскольку пандусы явно служат там более для декорации, нежели для людского удобства.

Во вторник генеральный примар муниципия Кишинев Ион Чебан отправился с проверкой по подземным переходам, после чего вышел к прессе и рассказал, как будут восстанавливать эти объекты, находящиеся в удручающем состоянии.

С эстетической точки зрения, по словам Чебана, они выглядят плачевно. Столичный градоначальник назвал их "небезопасными для людей", посетив лабиринт на перекрестке улиц Измаильской и Штефана чел Маре.

"В 22 подземных переходах столицы порядка 80 процентов арендаторов площадей нерегулярно осуществляют выплаты. Они либо сильно задерживают выплаты, либо не платят совсем. Один из экономических агентов и вовсе задолжал примэрии 13 миллионов леев", - сообщил Чебан.

Примар пообещал подписать распоряжение, согласно которому со вторника, 11 февраля, начнется освобождение площадей, занятых коммерческими ларьками в подземных переходах. Это, по словам Чебана, необходимо, чтобы приступить к генеральной реконструкции и ремонту объектов.

"Есть переходы, которые вовсе выглядят ужасающе. Это переход на перекрестке Московского проспекта и улицы Алеку Руссо, и тот, что расположен возле цирка, и по улице Крянгэ, и у виадука. Мы хотим восстановить эти переходы, большинство будем ремонтировать через общественно-публичное партнерство. Процесс финансирования работ будет прозрачным", - сообщил Чебан представителям СМИ.

Что же касается восстановления всех подземных переходов в городе, Чебан пообещал отремонтировать их в четырехлетний срок. Злостных неплательщиков арендной платы, а также тех, кто занимал площади в переходах, нарушая законодательные нормы, Чебан попросил добровольно освободить занимаемые помещения.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK