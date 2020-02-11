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Подземный переход у здания Академии наук Молдовы, архивное фото.

В Кишиневе творится подземный хаос – как примэрия намерена решать вопрос

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200211/29160545/podzemnyy-khaos-v-kishineve-kak-primeriya-namerena-reshat-vopros.html

Генеральный примар муниципия Кишинев Ион Чебан побывал с инспекцией на подземных объектах транспортной инфраструктуры, по результатам проверок мэр сообщил, как их будут восстанавливать.

КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. Разрушенные ступени, отсутствие освещения, стойкий запах аммиака, грязные и ободранные стены – примерно так сегодня выглядит большинство столичных подземных переходов. Это неудивительно, ведь большинство из них не ремонтировали еще со времен горбачевской перестройки.

Подземный переход у здания Академии наук Молдовы.
© Sputnik / Osmatesco
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Передвижение по этим "переправам" становится невозможным для людей с ограниченными возможностями, родителей с детскими коляской, поскольку пандусы явно служат там более для декорации, нежели для людского удобства.

Во вторник генеральный примар муниципия Кишинев Ион Чебан отправился с проверкой по подземным переходам, после чего вышел к прессе и рассказал, как будут восстанавливать эти объекты, находящиеся в удручающем состоянии.

С эстетической точки зрения, по словам Чебана, они выглядят плачевно. Столичный градоначальник назвал их "небезопасными для людей", посетив лабиринт на перекрестке улиц Измаильской и Штефана чел Маре.

"В 22 подземных переходах столицы порядка 80 процентов арендаторов площадей нерегулярно осуществляют выплаты. Они либо сильно задерживают выплаты, либо не платят совсем. Один из экономических агентов и вовсе задолжал примэрии 13 миллионов леев", - сообщил Чебан.

Примар пообещал подписать распоряжение, согласно которому со вторника, 11 февраля, начнется освобождение площадей, занятых коммерческими ларьками в подземных переходах. Это, по словам Чебана, необходимо, чтобы приступить к генеральной реконструкции и ремонту объектов.

Автомобиль стоит у стоп-линии перед пешеходным переходом, архивное фото.
© Sputnik / Алексей Мальгавко
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"Есть переходы, которые вовсе выглядят ужасающе. Это переход на перекрестке Московского проспекта и улицы Алеку Руссо, и тот, что расположен возле цирка, и по улице Крянгэ, и у виадука. Мы хотим восстановить эти переходы, большинство будем ремонтировать через общественно-публичное партнерство. Процесс финансирования работ будет прозрачным", - сообщил Чебан представителям СМИ.

Что же касается восстановления всех подземных переходов в городе, Чебан пообещал отремонтировать их в четырехлетний срок. Злостных неплательщиков арендной платы, а также тех, кто занимал площади в переходах, нарушая законодательные нормы, Чебан попросил добровольно освободить занимаемые помещения.

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Теги:
проверки, Ион Чебан, ремонт, подземка, пешеходные переходы


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