В Молдове есть свои герои - 75 лет легендарному подвигу Иона Солтыса

Память народная не знает временных рамок, особенно это актуально по отношению к уроженцам Молдовы - Героям Совесткого Союза, которые принесли Европе свободу.

КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. В селе Кузьмин Каменского района Молдовы стоит памятник Герою Советского Союза Иону Сидоровичу Солтысу. Каменный солдат смотрит гордо на родной молдавский простор, с которого отправлялся освобождать свою Родину, а затем и Европу.

Судьба его была поистине героической, ему было всего 18 лет, когда началась война, но это не остановило нашего земляка от того, чтобы уйти воевать в партизанский отряд. Уйти бороться за свободу своего края сознательно, добровольно, будучи не в состоянии терпеть зверства жандармов и нацистов, пытавшихся установить на молдавской земле свой, "новый" порядок.

11 февраля исполняется 75 лет с момента подвига, который совершил Ион Солтыс - один из самых известных Героев Советского Союза - уроженцев Молдовы.

Ион Солтыс родился 5 сентября 1923 года в селе Кузьмин ныне Каменского района Молдовы в семье пастуха, по национальности был украинцем. Окончил начальную школу, затем работал в колхозе.

Уйдя в партизанский отряд, Ион познакомился с секретарем Каменской подпольной организации. После этого начал распространять листовки в селах Кузьмин, Окница, Грушка с вестями с фронта.

18 марта 1944 года авангардные части Красной Армии и партизанский отряд под командованием Якова Афанасьевича Мухина освободили село Кузьмин.

© Photo : Facebook / Алексей Петрович Мать Иона Солтыса с портретом сына в руках.

В апреле 1944 года Ион вместе с двоюродными братьями Максимом и Емельяном был призван в армию. В начале мая 1944 года после обучения в запасном полку 2-го Украинского фронта с маршевой ротой был направлен на передовую.

© Photo : Facebook / Алексей Петрович Памятная доска, установленная в советские времена молдавскими комсомольцами.

Боевое крещение Солтыс получил при форсировании реки Днестр в районе Рыбница-Резина. В первом же бою был ранен и попал в госпиталь в село Чешуены Резинского района. После лечения, продолжавшегося два месяца, направлен в 548-й стрелковый полк.

© Photo : Facebook / Алексей Петрович В некоторых молдавских школах еще хранят память о Герое Советского Союза - уроженце Молдовы.

Красноармеец Солтыс в бою 11 февраля 1945 года при прорыве обороны противника у населенного пункта Луизенталь на реке Бобер (ныне на территории Польши) одним из первых преодолел реку и огнем прикрывал форсирование реки ротой.

В этом бою наш земляк гранатами подавил пулеметный расчет противника. Однако другой пулемет, укрытый в дзоте, продолжал вести огонь. Солтыс, уже будучи раненым, собрал последние силы и закрыл амбразуру своим телом.

Ценою жизни он способствовал выполнению боевой задачи подразделением. Солтыс был похоронен на месте боев. Звание Героя Советского Союза Иону Сидоровичу Солтысу присвоено посмертно 10 апреля 1945 года за повторение подвига Александра Матросова.

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