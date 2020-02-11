Всего одна школьная дисциплина может изменить ситуацию в Молдове

КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. В Молдове необходимо ввести в школьную программу дисциплину "Экологическое воспитание", которая научит детей любить и охранять флору и фауну, заявил в интервью радиостудии Sputnik Молдова эколог Анатолий Прохницкий.

Как считает эксперт, такого рода предмет нужно преподавать, начиная детского сада и заканчивая факультетом вуза.

"Это важно, потому что это наше будущее, потому что сейчас в природе происходит катастрофа. Вымирают насекомые, птицы, животные, не говоря уже о плохом качестве воды, об исчезновении лесов, климатических изменениях. Это комплексная проблема. Только мы, люди, можем это решить, в том числе, и в Молдове", - сказал собеседник.

По его мнению, необходимость в этой школьной дисциплине есть. При этом для введения такого предмета не понадобится много средств и усилий. Он добавил, что нужно лишь желание и понимание проблемы.

"Власти должны принять участие и внести свой вклад в улучшение экологической ситуации. Во многих развитых странах, таких как Испания, Финляндия или Швейцария, эта дисциплина включена в школьную программу. При этом перечисленные страны добились успехов в плане защиты окружающей среды и здравоохранения, потому что это взаимосвязано. Здоровое общество приводит к результатам экономическим, научным, культурным и так далее", - добавил эколог.

В 2019 году испанское автономное сообщество ввело в школьную программу предмет "Уважение к животным". Цель этой учебной дисциплины заключается в воспитании и культивировании в детях любви к братьям нашим меньшим. Она внедрена в рамках программы Mundo Animal.

Ранее Прохницкий, подводя экологические итоги 2019 года, отметил, что страна нуждается в государственной программе по защите окружающей среды, а также в воспитании общества, чего в принципе не происходит.

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По словам специалиста, республика сталкивается с серьезными экологическими проблемами. Эксперт обратил внимание на состояние лесов и качество воды в реках и озерах. Кроме того, как подчеркнул Прохницкий, в Молдове большое число видов растений и животных, которые находятся под угрозой исчезновения, так как они не защищены государством.

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