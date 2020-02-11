В молдавских супермаркетах продают черешню по заоблачным ценам

На прилавках появилась импортная сладкая ягода, которая у нас вызревает в мае-июне, но в конце зимы стоит она столько, что покупать ее попросту горько.

КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. Чего только не насмотрелись покупатели в молдавских супермаркетах, однако от некоторых ценников действительно бросает в дрожь. О том, что стоить определенные продукты могут сумасшедших денег, можно узнать, пройдя по крупным торговым сетям и внимательно изучая ассортимент.

Так, пользователи социальных сетей увидели и сфотографировали импортную черешню, килограмм которой продают по 460 леев (почти 24 евро!) за килограмм.

Такая заоблачная цена ягоды, которая в Молдове поспевает к концу мая - началу июня, объясняется тем, что ее везут из-за морей и океанов - из Новой Зеландии, Чили и Израиля.

Конечно, подобное роскошество - по карману лишь очень обеспеченным покупателям. Если перевести стоимость килограмма черешни в цены на обычные, повседневные продукты, получается весьма интересная картина.

Так, за 460 леев (сколько стоит килограмм заморской ягоды) можно купить 102 батона хлеба стоимостью в 4,5-5 леев. Если пересчитать стоимость килограмма "зимней" черешни по-другому, получится, что за эту сумму можно купить 50 литров молока или 4,5 килограмма хорошей сырокопченой колбасы.

Сезонная черешня, собранная в молдавских садах, в зависимости от агроусловий и урожайности, обычно варьируется в цене от 20 до 30 леев за килограмм.

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