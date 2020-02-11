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Газовая плита

Додон: предпосылок для повышения тарифа на газ нет

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200211/29162144/dodon-predposylok-dlya-povysheniya-tarifa-na-gaz-net.html

Президент Молдовы выяснил текущее состояние дел в системе газоснабжения страны, а также направил просьбу в "Молдовагаз" о поиске возможности снижения тарифов на "голубое топливо" для конечных потребителей.

КИШИНЕВ, 11 фев – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с главой "Молдовагаз" Вадимом Чебаном.

Газ
© CC0 / Pixabay / stevepb
Что произойдет с тарифом на газ: заявление главы "Молдовагаз" – видео

Стороны обсудили текущее состояние дел в системе газоснабжения страны и констатировали улучшение финансовых показателей предприятия – в частности, отсутствие текущей задолженности за поставки природного газа.

"Подчеркнули несостоятельность утверждений о повышении тарифов на природный газ для конечных потребителей, поскольку никаких предпосылок для этого в нынешнем году нет, в том числе в контексте дискуссий с мониторинговой миссией Международного валютного фонда", - написал Додон во вторник на своей странице в Facebook.

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Глава государства отметил, что обратился к Чебану с просьбой изыскать резервы для снижения тарифов на газ.

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