Ситуация со студентами, вернувшимися из Китая в Гагаузию - детали

КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. Шестеро студентов из Гагаузии, обучающиеся в различных вузах Китая, вернулись на родину из-за угрозы заражения коронавирусом нового типа. Трое - студенты университета города Нанкин, остальные - из университета города Цзыбо.
Руководитель Центра общественного здоровья города Комрат Иван Хаста заявил Sputnik, что молодые люди чувствуют себя хорошо.
"Все здоровы, наблюдаются, инкубационный период практически завершился. Пока никаких осложнений нет", - прокомментировал ситуацию Хаста.
Согласно последним данным, общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом типа 2019-nCoV в Китае составляет 42 тысячи 638. Известно, что почти тысячи человек выздоровели, а тысяча 16 человек скончались от осложнений.
Китайский лидер Си Цзиньпин во время инспекции в одном из микрорайонов Пекина призвал на всех уровнях "предпринимать самые строгие и всеобъемлющие меры, чтобы сдержать дальнейшее распространение коронавируса, и в конце концов одержать победу в народной войне с этим заболеванием".
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В Молдове не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом нового типа.
Министерство здравоохранения, труда и соцзащиты призывает население соблюдать правила гигиены и рекомендации ВОЗ:
- Избегать тесного контакта с лицами, болеющими ОРВИ;
- Чаще мыть руки, особенно, после прямого контакта с больными людьми или в местах, где они находятся;
- Избегать поездок на фермы и контактов с дикими животными;
- Гражданам с признаками острой респираторной инфекции следует соблюдать этикет – во время кашля и чихания необходимо выдерживать дистанцию, прикрывать рот, а также чаще мыть руки.
При появлении симптомов респираторной болезни до, во время или после поездки рекомендуется обратиться за медицинской помощью и проинформировать врачей о путешествии.
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