Ситуация со студентами, вернувшимися из Китая в Гагаузию - детали

Глава Центра общественного здоровья города Комрат рассказал Sputnik о состоянии студентов из Гагаузии, вернувшихся на родину из Китая.

КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. Шестеро студентов из Гагаузии, обучающиеся в различных вузах Китая, вернулись на родину из-за угрозы заражения коронавирусом нового типа. Трое - студенты университета города Нанкин, остальные - из университета города Цзыбо.

Руководитель Центра общественного здоровья города Комрат Иван Хаста заявил Sputnik, что молодые люди чувствуют себя хорошо.

"Все здоровы, наблюдаются, инкубационный период практически завершился. Пока никаких осложнений нет", - прокомментировал ситуацию Хаста.

Согласно последним данным, общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом типа 2019-nCoV в Китае составляет 42 тысячи 638. Известно, что почти тысячи человек выздоровели, а тысяча 16 человек скончались от осложнений.

Китайский лидер Си Цзиньпин во время инспекции в одном из микрорайонов Пекина призвал на всех уровнях "предпринимать самые строгие и всеобъемлющие меры, чтобы сдержать дальнейшее распространение коронавируса, и в конце концов одержать победу в народной войне с этим заболеванием".

Коронавирус: наука выявила его новое свойство, политики решились на прогноз>>

В Молдове не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом нового типа.

Министерство здравоохранения, труда и соцзащиты призывает население соблюдать правила гигиены и рекомендации ВОЗ:

Избегать тесного контакта с лицами, болеющими ОРВИ;

Чаще мыть руки, особенно, после прямого контакта с больными людьми или в местах, где они находятся;

Избегать поездок на фермы и контактов с дикими животными;

Гражданам с признаками острой респираторной инфекции следует соблюдать этикет – во время кашля и чихания необходимо выдерживать дистанцию, прикрывать рот, а также чаще мыть руки.

При появлении симптомов респираторной болезни до, во время или после поездки рекомендуется обратиться за медицинской помощью и проинформировать врачей о путешествии.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK