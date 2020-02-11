Покупка жилья становится доступнее для граждан Молдовы – подробности

КИШИНЕВ, 11 фев – Sputnik. Покупка жилья в Молдове – одна из наиболее актуальных тем для семей и молодых людей. Встать в очередь, как это было во времена "развитого социализма", нельзя уже почти 30 лет, бесплатно, за выслугу лет и достойные трудовые показатели на рабочем месте никто квартиру не даст. Это – несбыточная мечта.

Однако на льготных условиях приобрести квартиру или дом в стране можно – в этом способна помочь государственная программа "Prima Casă", благодаря участию в которой собственным жильем уже обзавелись 4019 граждан нашей страны. Довольно интересно семейное положение тех, кто приобретает квартиры, получая кредиты на льготных условиях.

Среди них есть как молодые семьи (2825 пар купили себе недвижимость, участвуя в государственной программе), так и одинокие молодые люди, которые сначала, по западным общественным лекалам стремятся выстроить карьеру, обзавестись собственной недвижимостью, а уже затем думать о личном счастье. Таковых – 1194 человека.

Причем государственная программа, судя по среднему возрасту ее участников, направлена именно на молодежь, на семьи, которые вопреки экономическим неурядицам и неуверенности многих в завтрашнем дне, все же создаются в Молдове. Средний возраст тех, кто берет кредиты на покупку жилья в рамках программы "Prima Casă" составляет 31,5 года.

Не менее интересен и сектор трудоустройства участников госпрограммы – 570 граждан, сотрудников государственных учреждений, получают дополнительные компенсации в рамках проекта "Prima Casă – 2". Именно эта возможность позволяет бюджетникам, получающим меньше граждан, трудоустроенных в частных компаниях, также брать кредиты на покупку недвижимости.

Компенсации из госбюджета предоставляют и тем семьям, участвующим в госпрограмме, у которых на воспитании – много детей.

Всего за годы существования программы в республике приобрели 60 тысяч квадратных метров жилья. Подавляющее большинство этой недвижимости составляют квартиры (3705), а собственные дома приобрели всего 315 граждан Молдовы.

Участником государственной программы может стать любой гражданин республики в возрасте от 18 до 45 лет, официально трудоустроенный и имеющий постоянный, гарантированный доход.

Сколько зарплат в год надо семье на ипотеку

Несмотря на продолжающийся отток населения из страны, 2019 год стал одним из самых масштабных по покупке жилья гражданами Молдовы. Все это объясняется несколькими факторами. По мнению экономиста Вячеслава Ионицэ, отмечен рост доходов населения, а также покупательской способности. Кроме того, банки выходят с более выгодными предложениями.

"В условиях, когда ипотека дешевая, ее легче выплачивать, и банки предлагают более льготные кредиты. Это как-то сдвинуло рынок недвижимости. Плюс ко всему выросли доходы населения. Если до этого времени в большинстве своем квартиры покупали исключительно на деньги, заработанные за границей, то сейчас реально приобрести квартиру и за счет средств, заработанных в стране", - считает эксперт.

На покупку квартиры площадью 70 квадратных метров в 2019 году требовалось порядка девяти годовых зарплат, то есть в три раза меньше, чем десять лет назад, отмечает эксперт. По его мнению, страна приближается к показателю в восемь годовых зарплат.

В 2019 году среднемесячный размер заработной платы по экономике составлял 6 975 леев.

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