ЦИК утвердил модель избирательного бюллетеня для новых выборов в парламент

Новое голосование пройдет не по всей стране, а только в одномандатном избирательном округе в Хынчештах.

КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. Члены Центральной избирательной комиссии Молдовы утвердили модель бюллетеня для голосования на новых парламентских выборах, которые запланированы на 15 марта в одномандатном избирательном округе №38 в Хынчештах.

"Конкуренты на выборах будут вписаны в бюллетень с заглавных букв одинакового размера и с одинаковыми символами в порядке, установленном жеребьевкой, проведенной окружным избирательным советом", - отметили в ЦИК.

Глава ЦИК Дорин Чимил рассказал, что ширина избирательного бюллетеня составит 140 миллиметров, а длина будет исчисляться, исходя из числа претендентов, которые которые поборются за депутатское кресло.

Новые выборы в Хынчештах были объявлены после того, как избранный депутат парламента Александру Ботнарь, представляющий Демократическую партию, 5 декабря сложил депутатский мандат, чтобы остаться на посту мэра города Хынчешты.

Всего на депутатское кресло в ходе выборов по одномандатному округу №38 в Хынчештах претендует семеро кандидатов. У претендентов на пост парламентария осталось всего несколько дней, чтобы подать документы для регистрации.

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