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Ион Кику

Кику рассказал, когда будет достигнута договоренность по российскому кредиту

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200211/29165322/chicu-rasskazal-kogda-budet-dostignuta-dogovorennost-po-rossiyskomu-kreditu.html

Заем, о котором ведутся переговоры, предполагает получение денег и распоряжение ими без дополнительных условий.

КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику рассчитывает, что уже в ближайшие дни Кишинев и Москва достигнут соглашения по выделению республике кредита на развитие инфраструктурных проектов в стране. Об этом он сообщил журналистам во вторник.

Встреча молдавского премьера Иона Кику с главой правительства России Михаилом Мишустиным
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Кику рассказал, о чем говорил с Мишустиным

"Мы продолжаем переговоры с российской стороной по предоставлению кредита правительству Молдовы", - сказал Кику.

По его словам, данный заем предполагает получение денег и распоряжение ими без дополнительных условий, согласно законодательству республики. Как отметил премьер, в связи с этим уже были объявлены конкурсы для строительства дорог. После завершения всех необходимых процедур определятся победители. Тендеры проводятся публично и максимально прозрачно, отметил глава правительства.

Когда Молдова получит кредит от России - заявление главы МИДЕИ>>>

"Думаю, что в ближайшие дни последние детали в договоре с Российской Федерацией будут оговорены и мы достигнем соглашения", - добавил Кику.

По предварительной информации, сумма кредита может составить от 250 до 500 миллионов долларов.

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