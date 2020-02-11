Кику рассказал, когда будет достигнута договоренность по российскому кредиту

Заем, о котором ведутся переговоры, предполагает получение денег и распоряжение ими без дополнительных условий.

КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику рассчитывает, что уже в ближайшие дни Кишинев и Москва достигнут соглашения по выделению республике кредита на развитие инфраструктурных проектов в стране. Об этом он сообщил журналистам во вторник.

"Мы продолжаем переговоры с российской стороной по предоставлению кредита правительству Молдовы", - сказал Кику.

По его словам, данный заем предполагает получение денег и распоряжение ими без дополнительных условий, согласно законодательству республики. Как отметил премьер, в связи с этим уже были объявлены конкурсы для строительства дорог. После завершения всех необходимых процедур определятся победители. Тендеры проводятся публично и максимально прозрачно, отметил глава правительства.

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"Думаю, что в ближайшие дни последние детали в договоре с Российской Федерацией будут оговорены и мы достигнем соглашения", - добавил Кику.

По предварительной информации, сумма кредита может составить от 250 до 500 миллионов долларов.

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