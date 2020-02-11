Кабмин утвердил нормы на питание в детсадах и учебных заведениях - какие они

По сравнению с прошлым годом, согласно установленным нормам, расходы на питание одного ребенка не изменились.

КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. Министерство финансов и министерство образования, культуры и исследований Республики Молдова утвердили нормы на питание детей/учащихся учебных заведений на 2020 год, в соответствии с которыми будут выделяться необходимые финансовые средства.

На питание детей в возрасте до 3-х лет в яслях и детсадах из государственного бюджета будет выделяться:

• 4,9 лея в день – при 4-часовом пребывании в учреждении;

• 9,6 лея – при 6-часовом пребывании;

• 14,2 лея – в течение 9-10,5 часов пребывания;

• 19,1 лея – в течение 12-24 часов пребывания;

Воспитанники детских садов в возрасте от 3 до 7 лет будут питаться:

• на 6,1 лея в день – при 4-часовом пребывании в учреждении;

• на 11,2 лея – при 6-часовом пребывании в учреждении;

• на 17,5 лея – в течение 9-10,5 часов;

• на 19,1 лея – в течение 12 часов;

• на 22,5 лея – при круглосуточной работе дошкольных учреждений.

В учреждениях санаторного типа на одного ребенка полагается 24,7 лея в день.

Для воспитанников детских домов, гимназий, школ-интернатов и учреждений санаторного типа расходы составят 34,5 лея в день.

Норма для бесплатного питания школьников I-IV классов государственных и частных учебных заведений, а также V-XII классов учебных заведений из восточных районов Молдовы, подведомственных Министерству образования, культуры и исследований, и учебных заведений Дубоссарского, Кэушанского и Новоаненского районов, обойдется в 10,8 лея в день.

На питание детей из лицеев–интернатов спортивного профиля в возрасте 12-15 лет (V-VIII классы) из бюджета выделят 46,4 лея и 61 лей на подростков в возрасте 16-19 лет (IX-XII классы).

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