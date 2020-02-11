Имена граждан Молдовы, победивших фашизм, будут увековечены

КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. Сохранить память о творцах Великой Победы: министерство обороны России в рамках уникального проекта "Дорога памяти" готовит торжественное открытие Военно-исторического комплекса при главном Храме Вооруженных сил РФ в Подмосковье. Об этом сообщили в посольстве России в Молдове.
В стенах этого комплекса будет расположена интерактивная выставка об участниках борьбы с фашизмом в годы Второй мировой и Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
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Желающие стать участниками проекта могут направить до 1 мая 2020 года отсканированные фотографии и данные о доживших до Победы, павших и пропавших без вести фронтовиках, тружениках тыла и участниках антифашистского сопротивления на электронный адрес pamyat.vov@yandex.ru.
Информация должна включать следующие данные:
- фамилия, имя, отчество, дата, место рождения:
- сведения об боевом пути человека, наградах и других ярких вехах военной биографии.
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