Имена граждан Молдовы, победивших фашизм, будут увековечены

Масштабный проект Минобороны РФ - ведомство намерено создать мультимедийный музей "Дорога памяти", который объединит десятки миллионов фотографий участников борьбы с фашизмом в годы Второй мировой и Великой Отечественной войны. Фотобазу может пополнить каждый желающий.

КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. Сохранить память о творцах Великой Победы: министерство обороны России в рамках уникального проекта "Дорога памяти" готовит торжественное открытие Военно-исторического комплекса при главном Храме Вооруженных сил РФ в Подмосковье. Об этом сообщили в посольстве России в Молдове.

В стенах этого комплекса будет расположена интерактивная выставка об участниках борьбы с фашизмом в годы Второй мировой и Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

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"Жители Республики Молдова имеют уникальную возможность внести вклад в увековечивание памяти о своих соотечественниках, героически боровшихся с нацизмом на полях сражений и работая в тылу", - отметили в посольстве.

Желающие стать участниками проекта могут направить до 1 мая 2020 года отсканированные фотографии и данные о доживших до Победы, павших и пропавших без вести фронтовиках, тружениках тыла и участниках антифашистского сопротивления на электронный адрес pamyat.vov@yandex.ru.

Информация должна включать следующие данные:

фамилия, имя, отчество, дата, место рождения:

сведения об боевом пути человека, наградах и других ярких вехах военной биографии.

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