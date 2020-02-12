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Пульт дистанционного управления телевизором, фото из архива.

Купленный телевизор или холодильник неисправны: каковы права потребителя

© Sputnik / Anar Mustafayev
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200212/29160929/kakovy-prava-potrebitelya-pri-pokupke-plokhogo-televizora-ili-drugoy-tekhniki.html

Эксперт объяснил, как гражданам следует поступать и на что они имеют право в случае покупки некачественной техники.

КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынкомe (APCSP) все чаще получает жалобы покупателей на неисправности приобретенных товары.

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Это прежде всего говорит о том, что граждане понимают необходимость применения закона, а также знают, что есть у кого искать защиты, сказал главный инспектор APCSP Ион Барбос в эфире радио Sputnik Молдова.

Он уделил особое внимание обращениям по поводу покупки телевизоров. Как оказалось, на рынок Молдовы поступает много некачественных моделей. Жалобы у потребителей появляются после некоторого периода просмотра телевизионных передач.

"При возникновении какого-то несоответствия потребитель имеет право в период действия гарантии товара направить жалобу экономическому агенту. Последний должен в течение 14 календарных дней решить проблему или отправить ответ", - объяснил гость студии.

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Он добавил, что в случае, если дефект не может быть устранен, потребитель имеет право получить взамен другой аналогичный товар или вернуть себе потраченные деньги.

Специалист подчеркнул, что телевизор должен быть выдан покупателю со всеми нужными настройками, в том числе с доступом к меню на государственном языке.

Если инспекторы найдут нарушения, то экономический агент может быть оштрафован, более того, товар могут изъять из продажи.

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