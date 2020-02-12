Купленный телевизор или холодильник неисправны: каковы права потребителя

КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынкомe (APCSP) все чаще получает жалобы покупателей на неисправности приобретенных товары.
Это прежде всего говорит о том, что граждане понимают необходимость применения закона, а также знают, что есть у кого искать защиты, сказал главный инспектор APCSP Ион Барбос в эфире радио Sputnik Молдова.
Он уделил особое внимание обращениям по поводу покупки телевизоров. Как оказалось, на рынок Молдовы поступает много некачественных моделей. Жалобы у потребителей появляются после некоторого периода просмотра телевизионных передач.
"При возникновении какого-то несоответствия потребитель имеет право в период действия гарантии товара направить жалобу экономическому агенту. Последний должен в течение 14 календарных дней решить проблему или отправить ответ", - объяснил гость студии.
Молчану: как молдавскому потребителю защитить свои права>>>
Специалист подчеркнул, что телевизор должен быть выдан покупателю со всеми нужными настройками, в том числе с доступом к меню на государственном языке.
Если инспекторы найдут нарушения, то экономический агент может быть оштрафован, более того, товар могут изъять из продажи.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK