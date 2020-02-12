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Огурцы, архивное фото.

От цен аж пупырышки: что происходит со стоимостью огурцов и помидоров в РМ

© Sputnik / Евгения Новоженина
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200212/29162345/ot-tsen-azh-pupyryshki-chto-proiskhodit-so-stoimostyu-ogurtsov-i-pomidorov-v-rm.html

В супермаркетах и на рынках страны наблюдается незначительное снижение цен на тепличные огурцы и помидоры, которые преимущественно доставляют из Турции, этому есть объяснение.

КИШИНЕВ, 12 фев - Sputnik. Летний салат зимой в Молдове становится доступнее - на розничном рынке страны наблюдается снижение цен на огурцы и помидоры, импортируемые из Турции и выращенные там в теплицах. 

Так, за первые 10 дней февраля, цены на эти овощи на внутреннем рынке республики упали, в среднем, на 1-3 лея за килограмм. 

Сейчас стоимость тепличных турецких помидоров составляет 22-25 леев за килограмм, томаты сорта "черри" продают  по 32-34 лея, огурцы реализуют по 31-33 лея за килограмм.
Супермаркет
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Специалисты увязывают снижение цен на тепличные овощи, во-первых, с уменьшением спроса со стороны  потребителей, во-вторых, с неплохо отлаженной логистикой импортных поставок в сетях супермаркетов – основных продавцов томатов и огурцов в этот период, пишет специализированный сайт east-fruit-com

Еще три десятилетия назад Молдова могла производить в холодное время года в промышленных масштабах помидоры, огурцы и другие тепличные культуры. Однако печально-известная реформа "Пэмынт" внесла свои разрушительные коррективы в развитие отрасли. 

После внедрения этой необдуманной "перестройки" эпохи дикого капитализма в республике представлялась удручающая картина -  сотни разоренных теплиц, где овощи и другие плодовые культуры выращивались до того момента с применением самых передовых агротехнологий. Сотни доживающих свой печальный век стальных остовов (тех, что еще не растащили на металлолом) можно увидеть по Молдове то тут, то там.

Картина, конечно, напоминает постапокалиптическую, учитывая, что потенциал, доставшийся с советских времен, можно было использовать с умом, а не бездумно растранжиривать, руководствуясь лишь одной мыслью - после нас, хоть потоп.

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Теги:
Турция, импорт, причины, снижение, цены, овощи, помидоры, огурцы


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