Один за троих: как работают врачи в молдавской глубинке

Государство обещает увеличить подъемные для молодых врачей в два раза. Но это пока не вызывает наплыва специалистов в сельские поликлиники.

КИШИНЕВ, 12 фев - Sputnik. Большинство населенных пунктов Молдовы страдают от острой нехватки врачей. В районных больницах дефицит кадров достигает одной трети. Еще сложнее обстоят дела в отдаленных селах. Там постоянных врачей и вовсе нет. Ради простой справки люди едут в соседние населенные пункты и выстаивают длинные очереди.

Медпункт в селе Баймаклия Кантемирского района © Sputnik /

Медпункт в селе Баймаклия Кантемирского района © Sputnik /

Медпункт в селе Баймаклия Кантемирского района © Sputnik /

Медпункт в селе Баймаклия Кантемирского района © Sputnik / 1 / 4 © Sputnik / Медпункт в селе Баймаклия Кантемирского района

Во имя клятвы Гиппократа

Терапевт Елена Иванская работает врачом в родном селе Баймаклия Кантемирского района с 1973 года. Сейчас ей 70 лет, и ее работоспособности позавидует любой молодой специалист: она обслуживает сразу несколько сел. Простые подсчеты складываются не в пользу единственного на всю округу терапевта. На учете у Елены Иванской четыре с половиной тысячи пациентов. Это в три раза больше нормы. За свою работу врач получает полторы ставки. Некоторые села она обслуживает бесплатно.

Судьба больниц в Молдове в 2020 году: что ждет медучреждения>>>

"Полную зарплату я получаю за работу в селе Баймаклия. Еще пол ставки за Каштангалию. А есть и другие села, например, Царанкуца и Кышла, где вообще нет врача. Выезжаю и туда, хотя зарплату мне за это не платят. И не поехать туда нельзя, ведь я давала клятву Гиппократа", - рассказала Иванская.

Такая ситуация сказывается на графике работы терапевта. Например, село Каштангалия она должна посещать два раза в месяц. В первую очередь - беременных, стариков, граждан с хроническими болезнями и детей. Навещает и семью Любы Мунтяну, которая воспитывает ребенка с ДЦП.

"В каждом селе нужен хотя бы один врач. Если нам, например, нужно лечь в больницу, мы едем в соседнюю Баймаклию, целый день стоим в очереди в поликлинике, чтобы взять направление. Был бы врач в нашем селе, мы бы за полчаса его получили. А так в Баймаклию приезжают люди из разных сел. Попасть к врачу сложно", - пояснила Мунтяну.

Медицинское оснащение на уровне 90-х

В селах, где нет постоянного семейного врача, действуют медицинские пункты. Там на постоянной основе работают медсестры. Они же и оказывают посильную медицинскую помощь, когда терапевт находится в отъезде. Условия в таких учреждениях далеки от современных. Например, в медпункте села Каштангалия врачи моют руки в рукомойнике с колодезной водой. Водоснабжения в нем нет, впрочем, как и современного отопления. Медработники топят печь. Ради экономии тепло поддерживают не во всех кабинетах.

Немногим лучше дела складываются и в поликлинике села Баймаклия. В начале 90-х в ее стенах действовала больница. Тогда же в учреждение завезли оборудование, которым медработники пользуются до сих пор. Правда, лечить пациентов уже почти некому - акушерки, педиатры, стоматологи и другие специалисты покинули учреждение еще в нулевые годы. Сейчас в поликлинике работают всего два врача.

"Это мое родное село. Здесь я родилась, здесь у меня дом. Здесь я вырастила своих детей. Я хотела остаться в родном селе", - рассказала Иванская.

Условия не для молодых

В 2016-м году поликлинику в селе Баймаклия покинул последний молодой специалист. Он уехал на постоянное место жительства в Германию. По словам Иванской, для полноценного медицинского обслуживания населения им необходимо 4-5 врачей. Но выпускники медуниверситета не торопятся в молдавскую глубинку даже несмотря на подъемные, которые выделяет им государство. Сейчас эта сумма составляет 60 тысяч леев.

"Нет условий для жизни. Без воды, без газа, без канализации, кто захочет так жить? Врачи учатся профессии по девять лет, а потом им предлагают зарплату пять тысяч леев. Конечно, они уезжают, большинство едет в Румынию", - поделилась мнением Иванская.

Для привлечения молодых врачей в села Молдовы власти республики намерены в два раза повысить подъемные. Его получать, кто три года отработает в глубинке.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK