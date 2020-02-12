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Примэрия Кишинева

Чебан привлечет к более активной работе один муниципальный институт

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200212/29168827/ceban-privlechet-k-bolee-aktivnoy-rabote-odin-munitsipalnyy-institut.html

Актуализация генерального плана Кишинева, развитие транспорта и многие другие проекты в примэрии хотят осуществлять при более активной поддержке одного института.

КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. Муниципальный проектный институт Chișinău Proiect должен активно принимать участие в развитии Кишинева, заявил глава столичной администрации Ион Чебан во время встречи со специалистами этого института.

Ион Чебан, архивное фото.
© Sputnik / Osmatesco
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Стороны провели конструктивную беседу и поставили перед собой несколько задач.

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По мнению Чебана, сторонам необходимо вместе работать над несколькими проектами. Среди них актуализация генерального плана Кишинева, развитие транспорта, обустройство определенных зон в столице, а также решение вопроса с уличной торговлей.

"Этот институт может стать центром подготовки специалистов не только для себя, но и для примэрии, что в дальнейшем поможет еще улучшить сотрудничество", - считает Чебан. 

Кишиневский градоначальник также намерен перевести всю информацию в электронный формат.

По его мнению, это поможет стать всем более оперативными и работать эффективнее, а также позволит установить контроль над выполнением многих задач.

Чебан выразил желание, чтобы Chișinău Proiect стал стратегическим партнером примэрии Кишинева, потому что у этого института есть потенциал и его нужно использовать полностью уже сейчас.

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