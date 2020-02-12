Фермеры требуют увеличения объемов Фонда субсидирования - какой будет сумма

Председатель Ассоциации Moldova Fruct не видит проблем в том, что у фонда есть миллионные задолженности по заявкам.

КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. Глава Ассоциации производителей и экспортеров фруктов Moldova Fruct Виталий Горинчой считает, что государство может найти ресурсы для пополнения Фонда субсидирования сельского хозяйства еще на 500 миллионов леев.

Субсидии в 2020 году — сколько денег государство предложит фермерам>>>

Согласно Закону о государственном бюджете на 2020 год, Фонд субсидирования сельского хозяйства оценивается в миллиард леев, а задолженность предыдущих лет составляет более 500 миллионов.

Виталий Горинчой не видит проблем в том, что в Фонде субсидирования сельского хозяйства накопились задолженности по заявкам.

"Каждый год поступают заявки на предоставление субсидий. Речь идет о миллиарде леев, но не все заявки финансово покрываются из-за нехватки средств, поэтому переходят на следующий год", - заявил он в эфире радиостудии Sputnik.

Эксперт отметил, что не думает, что в этом виновато Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве (AIPA) и, по его мнению, даже Счетная палата не найдет нарушений, потому что агентство "просто использует имеющийся бюджет".

Одним из решений, по словам Горинчоя, было бы увеличение объемов Фонда субсидирования сельского хозяйства до 1 миллиарда 500 миллионов леев.

В 2019 году, по предварительным данным, AIPA получило рекордное количество - 7 тысяч 505 заявок - на получение финансовой поддержки для 4 тысяч 476 уникальных сельхозпроизводителей на общую сумму более миллиарда леев.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK