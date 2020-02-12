Фермеры требуют увеличения объемов Фонда субсидирования - какой будет сумма

КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. Глава Ассоциации производителей и экспортеров фруктов Moldova Fruct Виталий Горинчой считает, что государство может найти ресурсы для пополнения Фонда субсидирования сельского хозяйства еще на 500 миллионов леев.
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Согласно Закону о государственном бюджете на 2020 год, Фонд субсидирования сельского хозяйства оценивается в миллиард леев, а задолженность предыдущих лет составляет более 500 миллионов.
Виталий Горинчой не видит проблем в том, что в Фонде субсидирования сельского хозяйства накопились задолженности по заявкам.
"Каждый год поступают заявки на предоставление субсидий. Речь идет о миллиарде леев, но не все заявки финансово покрываются из-за нехватки средств, поэтому переходят на следующий год", - заявил он в эфире радиостудии Sputnik.
Одним из решений, по словам Горинчоя, было бы увеличение объемов Фонда субсидирования сельского хозяйства до 1 миллиарда 500 миллионов леев.
В 2019 году, по предварительным данным, AIPA получило рекордное количество - 7 тысяч 505 заявок - на получение финансовой поддержки для 4 тысяч 476 уникальных сельхозпроизводителей на общую сумму более миллиарда леев.
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