Додон рассказал, чего ждет от СИБ в 2020 году

КИШИНЕВ, 12 фев - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон принял участие в расширенном заседании Коллегии Службы информации и безопасности страны.
Глава республики отметил тот факт, что 2019 год был очень сложным и полным вызовов, но кризис удалось преодолеть, в том числе благодаря профессионализму и патриотизму работников СИБ.
Додон указал на активное участие Службы в предотвращении рисков, в противостоянии угрозам и попыткам осуществления подрывных действий, исходящим от экстремистских сил.
Глава государства подчеркнул, что 2020 год будет не менее сложным, чем прошлый.
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"Текущий, 2020 год будет сложным и потому, что в этом году пройдут выборы. Думаю, главный вызов, связанный с этим – будет попытка дестабилизации ситуации в Молдове", - заявил Додон.
По его словам, он получает еженедельные отчеты службы, и уже можно констатировать, что подобные попытки предпринимаются.
Помимо этого, как уточнил Додон, могут быть попытки манипуляции общественным мнением.
В завершение своего выступления, Додон подчеркнул необходимость использования всех законных рычагов для противодействия попыткам ограничения эффективности и функциональности государственных органов.
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