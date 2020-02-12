Додон рассказал, чего ждет от СИБ в 2020 году

Для Службы информации и безопасности 2020 год будет еще более сложным, чем предыдущий, потому что в этом году пройдут президентские выборы.

КИШИНЕВ, 12 фев - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон принял участие в расширенном заседании Коллегии Службы информации и безопасности страны.

Глава республики отметил тот факт, что 2019 год был очень сложным и полным вызовов, но кризис удалось преодолеть, в том числе благодаря профессионализму и патриотизму работников СИБ.

Додон указал на активное участие Службы в предотвращении рисков, в противостоянии угрозам и попыткам осуществления подрывных действий, исходящим от экстремистских сил.

Глава государства подчеркнул, что 2020 год будет не менее сложным, чем прошлый.

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"Текущий, 2020 год будет сложным и потому, что в этом году пройдут выборы. Думаю, главный вызов, связанный с этим – будет попытка дестабилизации ситуации в Молдове", - заявил Додон.

По его словам, он получает еженедельные отчеты службы, и уже можно констатировать, что подобные попытки предпринимаются.

Помимо этого, как уточнил Додон, могут быть попытки манипуляции общественным мнением.

В завершение своего выступления, Додон подчеркнул необходимость использования всех законных рычагов для противодействия попыткам ограничения эффективности и функциональности государственных органов.

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