Правительство Молдовы отзывает ряд послов республики

КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. Члены молдавского правительства приняли решение отозвать шестерых глав дипломатических миссий республики.

Таким образом, отозваны посол Молдовы в Румынии и по совместительству в Черногории и Сербии Михай Грибинча, глава дипмиссии республики в Чехии Виталий Русу, посол РМ в Австрии и Словакии, ОБСЕ и ООН Виктор Осипов, посол в Швеции и по совместительству в Финляндии, Норвегии и Исландии Вячеслав Добындэ, руководитель посольства республики в Китае Денис Желималай, а также посол в Болгарии, Северной Македонии и Албании Штефан Горда.

"Благодарю всех дипломатов - послов, которых сегодня отозвали, за проделанную работу", - сказал премьер Ион Кику.

При этом на пост посла Молдовы в Турции предложен Дмитрий Кроитор. Кроме того, он будет представлять республику в Организации черноморского экономического сотрудничества.

Проекты указанных декретов переданы на рассмотрение президенту страны Игорю Додону.

Ранее глава республики заявлял, что "послы Республики Молдова, которые осуществляют свою деятельность за границей, находятся не на курорте. Они получают зарплату за счет налогоплательщиков страны, и мы ждем от них конкретных результатов".

"В противном случае тех, кто не справляется со своими обязанностями и ничего не делает для привлечения инвесторов и для продвижения имиджа Молдовы за рубежом, нужно отозвать", - заявлял Додон.

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