Правительство Молдовы отзывает ряд послов республики

КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. Члены молдавского правительства приняли решение отозвать шестерых глав дипломатических миссий республики.
Таким образом, отозваны посол Молдовы в Румынии и по совместительству в Черногории и Сербии Михай Грибинча, глава дипмиссии республики в Чехии Виталий Русу, посол РМ в Австрии и Словакии, ОБСЕ и ООН Виктор Осипов, посол в Швеции и по совместительству в Финляндии, Норвегии и Исландии Вячеслав Добындэ, руководитель посольства республики в Китае Денис Желималай, а также посол в Болгарии, Северной Македонии и Албании Штефан Горда.
"Благодарю всех дипломатов - послов, которых сегодня отозвали, за проделанную работу", - сказал премьер Ион Кику.
При этом на пост посла Молдовы в Турции предложен Дмитрий Кроитор. Кроме того, он будет представлять республику в Организации черноморского экономического сотрудничества.
Ранее глава республики заявлял, что "послы Республики Молдова, которые осуществляют свою деятельность за границей, находятся не на курорте. Они получают зарплату за счет налогоплательщиков страны, и мы ждем от них конкретных результатов".
"В противном случае тех, кто не справляется со своими обязанностями и ничего не делает для привлечения инвесторов и для продвижения имиджа Молдовы за рубежом, нужно отозвать", - заявлял Додон.
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