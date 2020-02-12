17:23 12 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.24
  • USD17.63
  • RUB0.28
  • RON4.03
  • UAH0.72
Поиск
Правительство Молдовы

Правительство Молдовы отзывает ряд послов республики

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
235 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200212/29176410/pravitelstvo-moldova-otzyvaet-ryad-poslov-respubliki.html

Посольский вопрос: сразу нескольких молдавских дипломатов возвращают на Родину - причины отзыва не указываются.

КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. Члены молдавского правительства приняли решение отозвать шестерых глав дипломатических миссий республики.

Ион Кику
© Sputnik / Miroslav Rotari
Ион Кику обсудил с послами отношения Молдовы с Евросоюзом и МВФ

Таким образом, отозваны посол Молдовы в Румынии и по совместительству в Черногории и Сербии Михай Грибинча, глава дипмиссии республики в Чехии Виталий Русу, посол РМ в Австрии и Словакии, ОБСЕ и ООН Виктор Осипов, посол в Швеции и по совместительству в Финляндии, Норвегии и Исландии Вячеслав Добындэ, руководитель посольства республики в Китае Денис Желималай, а также посол в Болгарии, Северной Македонии и Албании Штефан Горда.

"Благодарю всех дипломатов - послов, которых сегодня отозвали, за проделанную работу", - сказал премьер Ион Кику.

При этом на пост посла Молдовы в Турции предложен Дмитрий Кроитор. Кроме того, он будет представлять республику в Организации черноморского экономического сотрудничества.

Кабинет министров
© Sputnik / Miroslav Rotari
Почти четыре десятка отставок и назначений одобрили в правительстве Молдовы
Проекты указанных декретов переданы на рассмотрение президенту страны Игорю Додону.

Ранее глава республики заявлял, что "послы Республики Молдова, которые осуществляют свою деятельность за границей, находятся не на курорте. Они получают зарплату за счет налогоплательщиков страны, и мы ждем от них конкретных результатов".

"В противном случае тех, кто не справляется со своими обязанностями и ничего не делает для привлечения инвесторов и для продвижения имиджа Молдовы за рубежом, нужно отозвать", - заявлял Додон.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Молдова в ближайшее время заменит своих дипломатов в ряде стран
Додон утвердил Морарь послом Молдовы в ЕС и назначил нового советника
Правительство решило: назначен глава Погранполиции, отозваны три посла


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Мужчина во время шторам Сиара в Нидерландах - людей просто сдувает шквалистым ветром.
Шторм "Сиара" настиг Европу, жители ряда стран - в ужасе: фото
Реальное состояние мемориала Вечность в Кишиневе: что показала инспекция
Реальное состояние мемориала "Вечность" в Кишиневе: что показала инспекция
Аварии на дорогах Молдовы 2019
Каковы основные причины ДТП на дорогах Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться