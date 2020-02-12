В Кишиневе представили новое руководство Центрального рынка

КИШИНЕВ, 12 фев - Sputnik. Новым исполняющим обязанности директора Центрального рынка в Кишиневе стал юрист Ион Пынтя. Об этом в среду заявил глава кишиневской администрации Ион Чебан.
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Ранее стало известно, что столичный градоначальник подписал указ об увольнении предыдущего и.о. директора рынка Юрия Василенко.
По словам Чебана, Василенко написал заявление по собственному желанию.
"Были неоднократные обращения в прокуратуру, в связи с тем, что на рынке много нарушений. Это всё проверят, в том числе и цены. Слышал, что некоторые занимаются и контрабандой. Нужно проверить всех, кто занимается там торговлей", - заявил Чебан, представляя новое руководство Центрального рынка.
Прошлый врио рынка Юрий Василенко был назначен на эту должность в конце июня прошлого года.
Чебан неоднократно выражал недовольство деятельностью муниципального предприятия "Центральный рынок". По мнению кишиневского мэра, на этом предприятии давно следует навести порядок.
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