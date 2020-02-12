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Центральный рынок

В Кишиневе представили новое руководство Центрального рынка

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200212/29176872/chisinau-predstavili-novoe-rukovodstvo-tsentralnogo-rynka.html

В среду был уволен руководитель Центрального рынка молдавской столицы. В этот же день администрация Кишинева представила нового главу муниципального предприятия.

КИШИНЕВ, 12 фев - Sputnik. Новым исполняющим обязанности директора Центрального рынка в Кишиневе стал юрист Ион Пынтя. Об этом в среду заявил глава кишиневской администрации Ион Чебан.

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Ранее стало известно, что столичный градоначальник подписал указ об увольнении предыдущего и.о. директора рынка Юрия Василенко. 

По словам Чебана, Василенко написал заявление по собственному желанию. 

"Были неоднократные обращения в прокуратуру, в связи с тем, что на рынке много нарушений. Это всё проверят, в том числе и цены. Слышал, что некоторые занимаются и контрабандой. Нужно проверить всех, кто занимается там торговлей", - заявил Чебан, представляя новое руководство Центрального рынка.

Центральный рынок
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Градоначальник потребовал у нового руководства, чтобы они не позднее, чем через два месяца собрали всю информацию о деятельности рынка и представили ее в электронном формате.

Прошлый врио рынка Юрий Василенко был назначен на эту должность в конце июня прошлого года.

Чебан неоднократно выражал недовольство деятельностью муниципального предприятия "Центральный рынок". По мнению кишиневского мэра, на этом предприятии давно следует навести порядок.

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