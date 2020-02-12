Народное признание: лучших врачей в Приднестровье определят пациенты

ТИРАСПОЛЬ, 12 фев – Sputnik. Впервые в Приднестровье пациенты определят лучших врачей. Этот конкурс пройдет в рамках Республиканского плана мероприятий по проведению Года здоровья.
"Принять участие смогут врачи амбулаторно-поликлинических и стационарных лечебно-профилактических учреждений, а также службы скорой медицинской помощи. Специальность, профессиональный стаж и заслуги значения не имеют, главное условие – признание пациентов и отсутствие у докторов дисциплинарных взысканий, - рассказали в Минздраве.
Лучших специалистов выберут путем народного голосования. Для этого благодарным пациентам предлагается использовать один из двух способов: заполнить на сайте Минздрава онлайн-форму или написать необходимые данные от руки (распечатанные бланки будут находиться рядом с урнами для анонимного анкетирования в лечебно-профилактических учреждениях). Прием заявок осуществляется с 10 февраля по 1 ноября 2020 года.
"Критерием для выдвижения на конкурс является личное субъективное чувство признания и благодарности к врачу. Пациент может прикрепить к своей заявке аудио-, фото-, видеоматериалы, чтобы всячески поддержать выдвигаемого специалиста", - отметили в ведомстве.
Второй этап конкурса "Спасибо, Доктор!" подразумевает определение трех победителей. Экспертный совет на основании народного голосования подсчитает голоса пациентов с учетом прикрепленной к заявкам информации. В итоге врачей, набравших максимальное количество баллов, наградят 21 ноября, во второй день Международного медицинского форума.
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